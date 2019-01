Ảnh: Nắng nóng kỷ lục tấn công Australia

Cơ quan Khí tượng Australia cho biết nước này đang trải qua đợt nắng nóng nhất lịch sử, khiến cho đất nước ban bố lệnh cấm lửa và cảnh báo sức khỏe. (Ảnh The Guardian) Nhiều thành phố thuộc miền Nam Australia nhiệt độ đo được cao kỷ lục hơn 42 độ C. Những con dơi cáo đầu xám phải lướt trên mặt sông Torrens để lấy nước làm mát và sau đó liếm những bộ lông ướt của chúng để uống nước. (Ảnh The Guardian) Các loài động vật ở Australia đang khốn đốn vì nhiệt độ cao kỷ lục. Người chăm sóc động vật đang giúp con gấu Koala giải nhiệt ở Upper Sturt. (Ảnh The Guardian) Những ngày vừa qua, thậm chí nhiều đàn gia súc đã chết vì nắng nóng và thiếu nước trên khắp miền Nam Australia (Ảnh Sputmik) Đợt nắng nóng hình thành do khối không khí nóng ở miền tây Australia, nơi không xảy ra nhiều hoạt động gió mùa như thường có vào thời điểm này trong năm. Người công nhân đang cố gắng bảo vệ mình trước điều kiện làm việc khắc nghiệt gần Dubbo, bang New South Wales (Ảnh The Guardians) Người dân hàng ngày cố gắng phải dậy sớm để làm việc, sinh hoạt và tìm mọi cách để làm mát cơ thể. Trong ảnh: hai bà cháu đang ngâm mình trong làn nước mát tại bãi biển Red Leaf, Sydney (Ảnh MSN) Trẻ em vui đùa cùng gia đình trong vườn nhà bằng vòi nước tưới cây ở bang Victoria. Trẻ em và người già là những đối tượng nhạy cảm nhất. Hiện tại, nhiều khu vui chơi phải đóng cửa vì lo sợ những công trình bằng kim loại có thể gây bỏng cho trẻ vì quá nóng. (Ảnh The Guardians) Thành phố Tarcoola hiện là nơi nóng nhất, nhiệt độ đo được lên tới 49 độ C, kế đó là Augusta (48,9 độ C) và thành phố Coober Pedy (47,4 độ C). Trong điều kiện thời tiết như hiện nay tại miền Nam Australia, đường sá cũng bị hư hại do nắng nóng (Ảnh Sputnik) Bút sáp cũng nhanh chóng "hóa lỏng" dưới ánh mặt trời thiêu đốt (Ảnh MSN) Thời điểm này cũng đang là lúc diễn ra giải Quần vợt Australia Mở rộng 2019, nhưng nắng nóng cũng không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ banh nỉ. (Ảnh MSN) Ban tổ chức giải Quần vợt Australia Mở rộng 2019 đã phải trang bị nhiều quạt sương cỡ lớn nhằm giảm bớt cơn nóng của bầu không khí (Ảnh MSN) Vận động viên Maria Sharapova sử dụng khăn lạnh trong lúc nghỉ giữa trận đấu (Ảnh MSN) Thời tiết nắng nóng, cách nhanh nhất làm giảm đi cơn khát, hạ nhiệt cơ thể, bù lại lượng nước đã tiêu hao do mồ hôi là... uống nước. Andy Murray, tay vợt người Anh đang bổ sung nước trong ngày đầu tiên của giải Australia Mở rộng 2019 (Ảnh Getty Images) Việc vận động cao độ trong những ngày nắng nóng luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Trong ảnh là vận động viên quần vợt Rafael Nadal (Ảnh AFP) Khán giả hâm mộ banh nỉ thì tìm mọi cách để không bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt làn da của mình (Ảnh MSN) Nhưng đây cũng lại là cơ hội cho nhiều người tranh thủ có cho mình một "làn da bánh mật" nhờ tắm nắng (Ảnh MSN)./.

Cơ quan Khí tượng Australia cho biết nước này đang trải qua đợt nắng nóng nhất lịch sử, khiến cho đất nước ban bố lệnh cấm lửa và cảnh báo sức khỏe. (Ảnh The Guardian) Nhiều thành phố thuộc miền Nam Australia nhiệt độ đo được cao kỷ lục hơn 42 độ C. Những con dơi cáo đầu xám phải lướt trên mặt sông Torrens để lấy nước làm mát và sau đó liếm những bộ lông ướt của chúng để uống nước. (Ảnh The Guardian) Các loài động vật ở Australia đang khốn đốn vì nhiệt độ cao kỷ lục. Người chăm sóc động vật đang giúp con gấu Koala giải nhiệt ở Upper Sturt. (Ảnh The Guardian) Những ngày vừa qua, thậm chí nhiều đàn gia súc đã chết vì nắng nóng và thiếu nước trên khắp miền Nam Australia (Ảnh Sputmik) Đợt nắng nóng hình thành do khối không khí nóng ở miền tây Australia, nơi không xảy ra nhiều hoạt động gió mùa như thường có vào thời điểm này trong năm. Người công nhân đang cố gắng bảo vệ mình trước điều kiện làm việc khắc nghiệt gần Dubbo, bang New South Wales (Ảnh The Guardians) Người dân hàng ngày cố gắng phải dậy sớm để làm việc, sinh hoạt và tìm mọi cách để làm mát cơ thể. Trong ảnh: hai bà cháu đang ngâm mình trong làn nước mát tại bãi biển Red Leaf, Sydney (Ảnh MSN) Trẻ em vui đùa cùng gia đình trong vườn nhà bằng vòi nước tưới cây ở bang Victoria. Trẻ em và người già là những đối tượng nhạy cảm nhất. Hiện tại, nhiều khu vui chơi phải đóng cửa vì lo sợ những công trình bằng kim loại có thể gây bỏng cho trẻ vì quá nóng. (Ảnh The Guardians) Thành phố Tarcoola hiện là nơi nóng nhất, nhiệt độ đo được lên tới 49 độ C, kế đó là Augusta (48,9 độ C) và thành phố Coober Pedy (47,4 độ C). Trong điều kiện thời tiết như hiện nay tại miền Nam Australia, đường sá cũng bị hư hại do nắng nóng (Ảnh Sputnik) Bút sáp cũng nhanh chóng "hóa lỏng" dưới ánh mặt trời thiêu đốt (Ảnh MSN) Thời điểm này cũng đang là lúc diễn ra giải Quần vợt Australia Mở rộng 2019, nhưng nắng nóng cũng không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ banh nỉ. (Ảnh MSN) Ban tổ chức giải Quần vợt Australia Mở rộng 2019 đã phải trang bị nhiều quạt sương cỡ lớn nhằm giảm bớt cơn nóng của bầu không khí (Ảnh MSN) Vận động viên Maria Sharapova sử dụng khăn lạnh trong lúc nghỉ giữa trận đấu (Ảnh MSN) Thời tiết nắng nóng, cách nhanh nhất làm giảm đi cơn khát, hạ nhiệt cơ thể, bù lại lượng nước đã tiêu hao do mồ hôi là... uống nước. Andy Murray, tay vợt người Anh đang bổ sung nước trong ngày đầu tiên của giải Australia Mở rộng 2019 (Ảnh Getty Images) Việc vận động cao độ trong những ngày nắng nóng luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Trong ảnh là vận động viên quần vợt Rafael Nadal (Ảnh AFP) Khán giả hâm mộ banh nỉ thì tìm mọi cách để không bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt làn da của mình (Ảnh MSN) Nhưng đây cũng lại là cơ hội cho nhiều người tranh thủ có cho mình một "làn da bánh mật" nhờ tắm nắng (Ảnh MSN)./.