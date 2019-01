Nắng nóng kỷ lục tại Australia, bang Victoria thành “lò nướng”

Theo dự báo, nhiệt độ ngày hôm nay sẽ biến bang Victoria trở thành “lò nướng” khi tại nhiều thành phố, nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C. Cụ thể, nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc của bang có thể lên đến 46 độ C còn thành phố Melbourne, nhiệt độ có thể lên đến 42 độ C, mức cao nhất trong cùng kỳ trong 3 năm trở lại đây. Bản đồ nhiệt ở Australia. Ảnh: Newsfeed.

Tại thành phố Hobart, miền Nam Australia, nơi gần với Nam cực nhất và thường có không khí mát mẻ song ngày hôm nay nhiệt độ có thể cũng lên đến 39 độ. Hiện tại Nam Australia và New South Wales cũng đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày khiến cho có nơi nhiệt độ lên đến 50 độ C.

Nhiệt độ tăng cao không phải là mối lo ngại duy nhất hiện nay. Thời tiết nắng nóng kèm theo khô kéo dài đã gây ra cháy rừng tại Hobart khiến cho bầu trời ở thành phố này chuyển sang màu đen và cam.

Hôm nay, lệnh cấm lửa hoàn toàn tại nơi công công cộng tại bang Victoria cũng được ban bố do lo ngại sau nhiều ngày nắng nóng, những cơn giông kéo theo sấm chớp có thể sẽ gây cháy rừng./.