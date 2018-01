Ảnh: Nhà riêng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa bị “bà hỏa” ghé thăm

Lực lượng cứu hỏa thành phố New York, Mỹ hôm qua (3/1) đã được yêu cầu đến dập tắt một đám cháy tại nhà riêng của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: The Journal News. Tư gia của cựu Tổng thống Mỹ Clinton nằm tại khu Chappaqua. Ảnh: The Journal News. Theo cảnh sát địa phương, hiện chưa rõ tình hình thương vong, cũng như thiệt hại do đám cháy. Ảnh: The Journal News. Trong khi đó truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp cho biết, ngọn lửa phát ra từ một phòng ngủ và hiện đã được dập tắt. Ảnh: AP. Chappaqua nằm cách thành phố New York khoảng 64km về phía Bắc. Ảnh: Founders Code. Theo tờ Daily Mail, gia đình ông Bill Clinton đã bỏ ra khoảng 1,7 triệu USD để sở hữu bất động sản này hồi năm 1999. Ảnh: AFP/Getty. Một góc khác của nhà riêng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ở Chappaqua. Ảnh: Taddlr. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên ngoài tư gia ở Chappaqua. Ảnh: Getty. Khu nhà nhìn từ trên cao. Ảnh: AP. Khu dinh thự của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ẩn mình trong “rừng” cây. Ảnh: House Beautiful. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại nhà riêng ở Chappaqua. Ảnh: Contact Press Images./. f719b2cbcaeb093acaf00a1159f79a29/5a5095f5/2018_01_04/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/chay_nha_Clinton_1.mp4

Lực lượng cứu hỏa thành phố New York, Mỹ hôm qua (3/1) đã được yêu cầu đến dập tắt một đám cháy tại nhà riêng của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: The Journal News. Tư gia của cựu Tổng thống Mỹ Clinton nằm tại khu Chappaqua. Ảnh: The Journal News. Theo cảnh sát địa phương, hiện chưa rõ tình hình thương vong, cũng như thiệt hại do đám cháy. Ảnh: The Journal News. Trong khi đó truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp cho biết, ngọn lửa phát ra từ một phòng ngủ và hiện đã được dập tắt. Ảnh: AP. Chappaqua nằm cách thành phố New York khoảng 64km về phía Bắc. Ảnh: Founders Code. Theo tờ Daily Mail, gia đình ông Bill Clinton đã bỏ ra khoảng 1,7 triệu USD để sở hữu bất động sản này hồi năm 1999. Ảnh: AFP/Getty. Một góc khác của nhà riêng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ở Chappaqua. Ảnh: Taddlr. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên ngoài tư gia ở Chappaqua. Ảnh: Getty. Khu nhà nhìn từ trên cao. Ảnh: AP. Khu dinh thự của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ẩn mình trong “rừng” cây. Ảnh: House Beautiful. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại nhà riêng ở Chappaqua. Ảnh: Contact Press Images./.