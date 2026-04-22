Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong hội nghị kéo dài hai ngày, các bên sẽ tập trung trao đổi về năng lực quân sự, cấu trúc chỉ huy – kiểm soát của từng quốc gia, cũng như phương án triển khai lực lượng tới khu vực. Cơ quan này cho biết, mọi kế hoạch quân sự được xây dựng từ các phiên họp sẽ chỉ được triển khai “khi điều kiện cho phép”, đặc biệt là sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Các cuộc họp diễn ra tại Trụ sở Liên hợp Thường trực của Anh ở Northwood, phía bắc London, được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Anh và Pháp nhằm hình thành một liên minh quốc tế hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với sự tham gia của 51 quốc gia. Tại đây, các bên thống nhất hướng tới việc thành lập “một sứ mệnh đa quốc gia độc lập, mang tính chất hoàn toàn phòng thủ”, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh: “Mục tiêu của các cuộc họp hiện nay là chuyển sự đồng thuận về mặt ngoại giao thành một kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển, đồng thời hỗ trợ tiến trình hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài”.

Kể từ khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này đã giảm mạnh. Diễn biến này đang gây gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung dầu khí, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường năng lượng toàn cầu.