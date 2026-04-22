Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 06:36, 22/04/2026
VOV.VN - Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22/4 nhằm thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đã bị gián đoạn gần 2 tháng qua.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong hội nghị kéo dài hai ngày, các bên sẽ tập trung trao đổi về năng lực quân sự, cấu trúc chỉ huy – kiểm soát của từng quốc gia, cũng như phương án triển khai lực lượng tới khu vực. Cơ quan này cho biết, mọi kế hoạch quân sự được xây dựng từ các phiên họp sẽ chỉ được triển khai “khi điều kiện cho phép”, đặc biệt là sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Các cuộc họp diễn ra tại Trụ sở Liên hợp Thường trực của Anh ở Northwood, phía bắc London, được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Anh và Pháp nhằm hình thành một liên minh quốc tế hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với sự tham gia của 51 quốc gia. Tại đây, các bên thống nhất hướng tới việc thành lập “một sứ mệnh đa quốc gia độc lập, mang tính chất hoàn toàn phòng thủ”, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh: “Mục tiêu của các cuộc họp hiện nay là chuyển sự đồng thuận về mặt ngoại giao thành một kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển, đồng thời hỗ trợ tiến trình hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài”.

Kể từ khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này đã giảm mạnh. Diễn biến này đang gây gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung dầu khí, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Anh Pháp eo biển Hormuz Iran đóng của Hormuz Mỹ xung đột Mỹ Iran
Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ: Nguy cơ phong tỏa Hormuz và đối đầu leo thang
Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ: Nguy cơ phong tỏa Hormuz và đối đầu leo thang

VOV.VN - Các cuộc đàm phán “quyết định” giữa Mỹ và Iran đã nhanh chóng đổ vỡ sau chưa đầy 24 giờ, phơi bày những bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân và kiểm soát eo biển Hormuz. Khi Washington giữ lập trường cứng rắn và Tehran không nhượng bộ, nguy cơ căng thẳng leo thang đang trở thành kịch bản hiện hữu.

Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần
Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này. 

Phá phong tỏa bằng hỏa lực: Tiền lệ từ Biển Đen và cảnh báo cho Hormuz
Phá phong tỏa bằng hỏa lực: Tiền lệ từ Biển Đen và cảnh báo cho Hormuz

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Ukraine cho thấy biện pháp quân sự có thể làm thay đổi cục diện khi ngoại giao bế tắc. Tuy nhiên, bài học này cũng đặt ra cảnh báo lớn cho eo biển Hormuz – nơi rủi ro xung đột và hệ lụy toàn cầu còn phức tạp hơn nhiều.

