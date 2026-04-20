Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ

Thứ Hai, 11:31, 20/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tàu chiến cỡ lớn của Iran đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel, theo báo cáo của tờ New York Times.

Tàu thuyền di chuyển qua Eo biển Hormuz. Ảnh: India Today

Iran khuấy động Hormuz bằng “tàu muỗi”

Các tàu chiến Iran bị hư hại hoặc bị đánh chìm hiện nằm rải rác tại các hải cảng dọc bờ biển Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một lực lượng hoạt động bí mật do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vận hành vẫn duy trì mối đe dọa đáng kể đối với Mỹ. Hạm đội này gồm các tàu nhỏ, cơ động cao, được thiết kế cho chiến thuật đánh nhanh rút gọn và đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược tác chiến bất đối xứng trên biển của Iran.

Các tàu này, cùng với tên lửa và máy bay không người lái được triển khai từ tàu hoặc từ những vị trí bí mật trên đất liền, đã gây gián đoạn hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Iran từng tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến hàng hải trọng yếu này cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/4 cho biết, eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn đối với mọi tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa nước này với Mỹ cùng với lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Tuy nhiên, một ngày sau đó, IRGC tuyên bố eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây” với sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran do Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hoạt động độc lập với hải quân chính quy Iran, theo đuổi học thuyết tác chiến du kích trên biển, lấy chiến lược tấn công bất đối xứng làm trọng tâm. Thay vì đối đầu trực diện trong các trận hải chiến quy ước, lực lượng này ưu tiên thực hiện các đòn tấn công bất ngờ bằng phương tiện nhỏ, khó bị phát hiện. Nhiều nhà phân tích nhận định, các máy bay không người lái được phóng từ hệ thống cơ động trên đất liền có thể là yếu tố đứng sau nhiều vụ tấn công trên biển. Theo đánh giá của các tổ chức hàng hải quốc tế, đã có ít nhất 20 tàu thuyền trở thành mục tiêu trong đợt xung đột này.

Tác chiến bất đối xứng

Dù chịu tổn thất đáng kể, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì một hạm đội quy mô lớn, phân tán, có thể lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn phương tiện. Nhiều tàu trong số này được bố trí tại các căn cứ kiên cố và hệ thống cơ sở ngầm dọc bờ biển Iran, cho phép triển khai nhanh khi cần thiết.

Chiến lược này được hình thành từ những bài học rút ra trong chiến tranh Iran–Iraq và các cuộc đối đầu sau đó với Mỹ. Sau khi nhận thấy hạn chế trong việc đối đầu trực diện với hải quân Mỹ, Iran chuyển hướng sang học thuyết tác chiến chú trọng quấy rối và gây gián đoạn thay vì giao chiến quy ước. Hiện Hải quân IRGC được cho là có khoảng 50.000 binh sỹ, hoạt động trên nhiều khu vực tại Vịnh Ba Tư, trong đó cả các căn cứ đặt trên một số đảo.

Ban đầu, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chủ yếu sử dụng các tàu dân sự cải hoán, trang bị súng máy và rocket, nhưng sau đó đã từng bước nâng cấp năng lực chiến đấu. Lực lượng này hiện vận hành các tàu cao tốc chuyên dụng, tàu ngầm mini và phương tiện không người lái trên biển. Một số tàu được cho là có thể đạt tốc độ trên 100 hải lý/giờ, qua đó tăng khả năng cơ động, né tránh phát hiện và tiến hành các đòn tấn công chớp nhoáng.

Trong khi các tàu chiến Mỹ được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại để đối phó các mối đe dọa này, tàu thương mại vẫn là mục tiêu dễ bị tổn thương. Các chuyên gia lưu ý, Iran chưa triển khai các đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn trong thực chiến, song nguy cơ này vẫn hiện hữu, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải hẹp nhưng có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Vùng Vịnh tiếp tục trong trạng thái căng thẳng cao. Lực lượng hải quân Mỹ thực thi lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận chuyển của Iran phần lớn duy trì khoảng cách, hoạt động từ Vịnh Oman và Biển Arab. Trong khi đó, Iran cảnh báo có thể mở rộng phạm vi hoạt động sang các tuyến hàng hải trọng yếu khác, trong đó có cả Biển Đỏ.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran có lịch sử đối đầu kéo dài với lực lượng Mỹ, với các vụ tiếp cận tốc độ cao nhằm vào tàu chiến Mỹ và sự kiện bắt giữ thủy thủ Mỹ năm 2016. Trong bối cảnh Iran bổ sung năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái, nhiều nhà phân tích cho rằng mức độ rủi ro đã gia tăng, khi các hệ thống chi phí thấp có thể gây thiệt hại đáng kể cho những mục tiêu có giá trị cao.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Eo biển Hormuz Iran Mỹ hạm đội tàu muỗi hải quân Mỹ Mỹ phong tỏa cảng Iran xung đột Mỹ Iran tác chiến bất đối xứng hạm đội tàu nhỏ của Iran hải quân Iran Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phong tỏa Hormuz
Mỹ giăng “lưới thép” quanh Iran: Phong tỏa đa tầng trên biển và trên không
VOV.VN - Mỹ đang triển khai một chiến dịch phong tỏa quy mô lớn nhằm vào Iran, huy động đồng thời lực lượng hải quân, không quân và hệ thống giám sát hiện đại. “Lưới thép” đa tầng này không chỉ siết dòng chảy thương mại của Tehran mà còn làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Phong tỏa cảng Iran: Đòn địa chính trị hay bước dọn đường cho Hạm đội Vàng của Mỹ?
VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sau khi vòng đàm phán đầu tiên với Tehran không đạt kết quả dường như gắn với các tính toán chính trị của Tổng thống Trump. Động thái này có thể gây sức ép lên Quốc hội Mỹ nhằm sớm thông qua ngân sách cho kế hoạch xây dựng “Hạm đội Vàng”.

Vì sao không quốc gia nào thực sự “độc lập năng lượng” khi Hormuz bị phong tỏa?
VOV.VN - Eo biển Hormuz đang bị phong tỏa, kéo theo chuỗi cung ứng dầu mỏ và khí đốt rơi vào trạng thái tắc nghẽn. Dù Mỹ và một số quốc gia sở hữu nguồn cung dồi dào, giá năng lượng vẫn leo thang. Điều này cho thấy không nền kinh tế nào có thể thực sự “độc lập năng lượng”.

Iran mong muốn “hòa bình lâu dài”, khẳng định hiệu quả chiến lược bất đối xứng
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Iran vừa theo đuổi mục tiêu “hòa bình lâu dài”, vừa khẳng định đã đẩy lùi đối phương nhờ chiến lược tấn công bất đối xứng, bất chấp sự chênh lệch lớn về nguồn lực.

