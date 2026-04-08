Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi ngày 7/4 cho biết, Iran sẽ ngừng hoạt động phòng thủ nếu các hành động quân sự nhằm vào nước này chấm dứt.

“Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”, ông Araghchi cho biết.

Eo biển Hormuz. Nguồn: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng. Theo Tổng thống Donald Trump, thỏa thuận được đưa ra với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trước đó, căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến Tehran hạn chế hoạt động qua eo biển này, làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Việc Iran chấp thuận phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội nối lại lưu thông thương mại và thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các bên trong thời gian tới.