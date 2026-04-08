中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần

Thứ Tư, 08:05, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này. 

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi ngày 7/4 cho biết, Iran sẽ ngừng hoạt động phòng thủ nếu các hành động quân sự nhằm vào nước này chấm dứt.

“Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”, ông Araghchi cho biết.

Eo biển Hormuz. Nguồn: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng. Theo Tổng thống Donald Trump, thỏa thuận được đưa ra với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trước đó, căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến Tehran hạn chế hoạt động qua eo biển này, làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Việc Iran chấp thuận phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội nối lại lưu thông thương mại và thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các bên trong thời gian tới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran Mỹ eo biển Hormuz lực lượng vũ trang Iran Tổng thống Trump xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Israel đồng ý tham gia thỏa thuận ngừng bắn cùng với Mỹ
Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz
Ông Trump cảnh báo Iran hứng đòn đau nếu không mở Hormuz khi thời gian cạn dần
Mỹ kêu gọi đồng minh bảo vệ eo biển Hormuz và cho rằng "phần khó đã qua"
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ