Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức

“Vương quốc Anh hoàn toàn sát cánh với Đức sau vụ tấn công liều lĩnh và nghiêm trọng của Nga nhằm vào sân bay Leipzig”, người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết, đồng thời khẳng định những nỗ lực của Moscow nhằm làm lung lay quyết tâm của các đồng minh ủng hộ Ukraine là “vô ích”.

Một sĩ quan cảnh sát mặc trang phục bảo hộ đi bên cạnh robot rà phá bom mìn (EOD) tại Sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức. Nguồn: Reuters

“Đây là hành động mới nhất trong một loạt nỗ lực rõ ràng của Nga nhằm phá hoại an ninh chung của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng tôi triệu tập Đại biện lâm thời Nga để lên án vụ tấn công bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất”, người phát ngôn tuyên bố.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt. Đại sứ quán Nga tại London nhận định việc Anh triệu tập đại diện ngoại giao của Moscow là một phần của “hành động khiêu khích có phối hợp”.

“Những cáo buộc vô căn cứ và phi lý này – được dàn dựng theo phong cách Anh quen thuộc đến mức đáng ngạc nhiên – đã bị bác bỏ dứt khoát”, Đại sứ quán Nga tuyên bố trong thông điệp được đăng tải trên Telegram.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Nga đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ động thái leo thang nào từ phía Anh hoặc các quốc gia châu Âu khác cũng sẽ vấp phải “phản ứng thích đáng và tương xứng”.