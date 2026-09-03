English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine

Thứ Năm, 06:40, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/9 công bố hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái (UAV) Geran-4 Seeker tấn công những địa điểm được cho là có liên quan đến quân đội Ukraine tại Kiev và Odessa trong đêm.

Tối 1/9, các UAV này được cho là đã đánh trúng trung tâm hậu cần Chaika ở Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối linh kiện phục vụ sản xuất các UAV tầm trung và tầm xa.

Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

 

Đến rạng sáng 2/9, lực lượng Nga tiếp tục tập kích một nhà máy sản xuất UAV hải quân, các kho bãi và bể chứa nhiên liệu được cho là phục vụ quân đội Ukraine tại Odessa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV Geran-4 Seeker cũng tấn công một trung tâm hậu cần thuộc công ty sản xuất vũ khí Fire Point tại Vishnevoe, vùng ngoại ô Kiev. Fire Point là đơn vị sản xuất các mẫu UAV FP-1 và FP-2, được Ukraine sử dụng trong các cuộc tập kích tầm trung và tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

Một cuộc tấn công khác bằng Geran-4 cũng nhằm vào cơ sở hậu cần của Stellar Jet gần Vishnevoe. Geran-4 Seeker là biến thể cải tiến của dòng UAV tự sát có thiết kế cánh chữ V do Nga phát triển. Phiên bản này được trang bị động cơ phản lực, giúp tăng tốc độ và được cho là gây khó khăn hơn cho các hệ thống phòng không so với những biến thể sử dụng động cơ trước đó.

Lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở kho bãi và hậu cần tại Kiev và Odessa trong ngày 2/9. Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai tàu chở hàng được cho là vận chuyển vật tư phục vụ quân đội Ukraine cũng bị đánh trúng tại Biển Đen và cảng Chernomorsk.

Các cuộc tập kích tầm xa của Nga diễn ra trong bối cảnh Moscow gia tăng hoạt động không kích nhằm vào Ukraine, sau nhiều tháng Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các kho hàng thương mại điện tử trên lãnh thổ Nga.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuộc chiến trên không Nga - Ukraine ác liệt, đòn tầm xa tăng cấp
Cuộc chiến trên không Nga - Ukraine ác liệt, đòn tầm xa tăng cấp

VOV.VN - Nga và Ukraine liên tục tung UAV, tên lửa tầm xa, mở rộng mục tiêu tập kích khi cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn ác liệt hơn.

Cuộc chiến trên không Nga - Ukraine ác liệt, đòn tầm xa tăng cấp

Cuộc chiến trên không Nga - Ukraine ác liệt, đòn tầm xa tăng cấp

VOV.VN - Nga và Ukraine liên tục tung UAV, tên lửa tầm xa, mở rộng mục tiêu tập kích khi cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn ác liệt hơn.

Ukraine nhận “chìa khóa” SCALP, Nga cho rằng Anh "đổ thêm dầu vào lửa"
Ukraine nhận “chìa khóa” SCALP, Nga cho rằng Anh "đổ thêm dầu vào lửa"

VOV.VN - Ukraine sẽ được tiếp cận một số thông tin mật về các loại vũ khí tầm xa do châu Âu sản xuất, bất chấp phản ứng của Nga, qua đó mở đường để Kiev tự phát triển các phiên bản tên lửa SCALP dựa trên công nghệ của Anh và Pháp.

Ukraine nhận “chìa khóa” SCALP, Nga cho rằng Anh "đổ thêm dầu vào lửa"

Ukraine nhận “chìa khóa” SCALP, Nga cho rằng Anh "đổ thêm dầu vào lửa"

VOV.VN - Ukraine sẽ được tiếp cận một số thông tin mật về các loại vũ khí tầm xa do châu Âu sản xuất, bất chấp phản ứng của Nga, qua đó mở đường để Kiev tự phát triển các phiên bản tên lửa SCALP dựa trên công nghệ của Anh và Pháp.

Loạt cơ sở Ozon của Nga bị UAV Ukraine tập kích, cổ phiếu lao dốc
Loạt cơ sở Ozon của Nga bị UAV Ukraine tập kích, cổ phiếu lao dốc

VOV.VN - Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 4 trung tâm hậu cần của Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga, qua đó mở rộng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các doanh nghiệp thương mại điện tử Nga.

Loạt cơ sở Ozon của Nga bị UAV Ukraine tập kích, cổ phiếu lao dốc

Loạt cơ sở Ozon của Nga bị UAV Ukraine tập kích, cổ phiếu lao dốc

VOV.VN - Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 4 trung tâm hậu cần của Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga, qua đó mở rộng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các doanh nghiệp thương mại điện tử Nga.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ