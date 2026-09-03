Tối 1/9, các UAV này được cho là đã đánh trúng trung tâm hậu cần Chaika ở Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối linh kiện phục vụ sản xuất các UAV tầm trung và tầm xa.

Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Đến rạng sáng 2/9, lực lượng Nga tiếp tục tập kích một nhà máy sản xuất UAV hải quân, các kho bãi và bể chứa nhiên liệu được cho là phục vụ quân đội Ukraine tại Odessa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV Geran-4 Seeker cũng tấn công một trung tâm hậu cần thuộc công ty sản xuất vũ khí Fire Point tại Vishnevoe, vùng ngoại ô Kiev. Fire Point là đơn vị sản xuất các mẫu UAV FP-1 và FP-2, được Ukraine sử dụng trong các cuộc tập kích tầm trung và tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

Một cuộc tấn công khác bằng Geran-4 cũng nhằm vào cơ sở hậu cần của Stellar Jet gần Vishnevoe. Geran-4 Seeker là biến thể cải tiến của dòng UAV tự sát có thiết kế cánh chữ V do Nga phát triển. Phiên bản này được trang bị động cơ phản lực, giúp tăng tốc độ và được cho là gây khó khăn hơn cho các hệ thống phòng không so với những biến thể sử dụng động cơ trước đó.

Lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở kho bãi và hậu cần tại Kiev và Odessa trong ngày 2/9. Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai tàu chở hàng được cho là vận chuyển vật tư phục vụ quân đội Ukraine cũng bị đánh trúng tại Biển Đen và cảng Chernomorsk.

Các cuộc tập kích tầm xa của Nga diễn ra trong bối cảnh Moscow gia tăng hoạt động không kích nhằm vào Ukraine, sau nhiều tháng Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các kho hàng thương mại điện tử trên lãnh thổ Nga.