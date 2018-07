Ảnh: Trước khi giàu nhất thế giới, nước Mỹ từng có giai đoạn nghèo khó

Những năm 1930 là thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Mỹ. Thời kỳ này được gọi là cuộc "Đại Khủng hoảng” hay “Thập niên Ba mươi Dơ bẩn” (Dirty Thirties), khi bão và lốc cuốn theo cát bụi, mưa đá hoành hành ở khu vực Bắc Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp. Hàng trăm nghìn người dân đã đổ về California từ miền Tây nước Mỹ để tìm kiếm thức ăn, việc làm và cả “giá trị bản thân mình”. Bức ảnh chụp một người phụ nữ tản cư tại Centerville, California. Một công nhân tại xưởng đóng tàu Richmond, California. Bức ảnh nổi tiếng Người mẹ di cư (Migrant Mother) do nữ nhiếp ảnh gia Dorothea Lange chụp năm 1936. Người phụ nữ trong ảnh là bà Florence Owens Thompson. Nhờ bức ảnh này, chính phủ Mỹ đã ngay lập tức chuyển lương thực cứu trợ tới California. Hai bức ảnh khác của bà Florence Owens Thompson cùng những đứa con của mình được nhiếp ảnh gia Dorothea Lange ghi lại. Không chỉ gia đình Thompsons mà hàng nghìn người nông dân khác lúc đó phải đối mặt với nạn đói cận kề. Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange. Một bức ảnh của thời kỳ Đại Khủng hoảng: Những chiếc xe trên đường (Cars on the Road). Ảnh người dân xếp hàng chờ được phát lương thực năm 1933 của Dorothea Lange. Người thợ hái bông di cư, Eloy, Arizona - Một tác phẩm khác của nữ nhiếp ảnh gia Dorothea Lange. Những đứa trẻ tại trường công lập Raphael Weill ở San Francisco, California./.

Những năm 1930 là thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Mỹ. Thời kỳ này được gọi là cuộc "Đại Khủng hoảng” hay “Thập niên Ba mươi Dơ bẩn” (Dirty Thirties), khi bão và lốc cuốn theo cát bụi, mưa đá hoành hành ở khu vực Bắc Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp. Hàng trăm nghìn người dân đã đổ về California từ miền Tây nước Mỹ để tìm kiếm thức ăn, việc làm và cả “giá trị bản thân mình”. Bức ảnh chụp một người phụ nữ tản cư tại Centerville, California. Một công nhân tại xưởng đóng tàu Richmond, California. Bức ảnh nổi tiếng Người mẹ di cư (Migrant Mother) do nữ nhiếp ảnh gia Dorothea Lange chụp năm 1936. Người phụ nữ trong ảnh là bà Florence Owens Thompson. Nhờ bức ảnh này, chính phủ Mỹ đã ngay lập tức chuyển lương thực cứu trợ tới California. Hai bức ảnh khác của bà Florence Owens Thompson cùng những đứa con của mình được nhiếp ảnh gia Dorothea Lange ghi lại. Không chỉ gia đình Thompsons mà hàng nghìn người nông dân khác lúc đó phải đối mặt với nạn đói cận kề. Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange. Một bức ảnh của thời kỳ Đại Khủng hoảng: Những chiếc xe trên đường (Cars on the Road). Ảnh người dân xếp hàng chờ được phát lương thực năm 1933 của Dorothea Lange. Người thợ hái bông di cư, Eloy, Arizona - Một tác phẩm khác của nữ nhiếp ảnh gia Dorothea Lange. Những đứa trẻ tại trường công lập Raphael Weill ở San Francisco, California./.