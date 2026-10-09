Anh và Đức tăng cường hợp tác an ninh, công nghệ quốc phòng

Ngày 8/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới Berlin, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Đức kể từ khi nhậm chức. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hai bên thống nhất siết chặt hợp tác an ninh, công nghệ then chốt và từng bước hâm nóng quan hệ giữa London với Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức khẳng định sẽ tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp, trong đó có tấn công mạng, phá hoại và các hoạt động đe dọa hạ tầng trọng yếu. Theo đó, Anh và Đức sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giám sát, phát hiện và ngăn chặn hoạt động thù địch.

Trong lĩnh vực quốc phòng, ông Andy Burnham cho biết Anh sẵn sàng xem xét việc Đức tham gia Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP), hiện do Anh, Italy và Nhật Bản phối hợp triển khai. Chương trình này hướng tới phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, dự kiến đưa vào biên chế từ năm 2035.

Cũng trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi văn kiện, hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp ước Kensington, vốn được ký tại London từ tháng 7/2025, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ đồng minh toàn diện.

Ở mảng công nghệ cao, Anh và Đức nâng gói tài trợ nghiên cứu lượng tử song phương lên gần 20 triệu euro, đồng thời kích hoạt sáng kiến "Hành lang công nghệ công nghiệp" nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất. Trong lĩnh vực không gian, hai bên dự kiến ký Bản ghi nhớ hợp tác vào đầu năm 2027, mở rộng phối hợp trong các hoạt động dân sự, thương mại, an ninh và quốc phòng.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh tìm cách tăng cường quan hệ với EU. Cuối tháng 9, ông Burnham nhận định Brexit gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích và nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định hướng đi lâu dài với thị trường lớn nhất của Anh. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Anh sẽ trình bày các lựa chọn thúc đẩy quan hệ với EU trước cuối năm, đồng thời để ngỏ khả năng tái gia nhập khối trong tương lai.