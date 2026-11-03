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Anh và Đức thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong quân sự

Thứ Ba, 10:59, 03/11/2026
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VOV.VN - Ngày 2/11, Anh và Đức dự kiến mở rộng hợp tác quốc phòng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Hai nước hướng tới cùng thử nghiệm, phát triển và từng bước đưa công nghệ này vào phục vụ lực lượng vũ trang.

 

Phát biểu trước cuộc gặp với người đồng cấp Đức Boris Pistorius tại thủ đô Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết kế hoạch sẽ được triển khai thông qua việc mở rộng dự án hợp tác an ninh mạng Cyber Lighthouse hiện có sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

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Kế hoạch hợp tác với Đức cũng phù hợp với định hướng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân đội Anh. Ảnh: Reuters

Theo lộ trình, đại diện chính phủ và giới công nghiệp quốc phòng hai nước dự kiến nhóm họp vào mùa Xuân năm 2027 nhằm thống nhất phương thức triển khai, dù hiện tại đôi bên chưa công bố danh mục khí tài cụ thể hay dự toán ngân sách.

Động thái này hiện thực hóa thêm Thỏa thuận quốc phòng Trinity House ký hồi tháng 10/2024. Bên cạnh các dự án trọng điểm như phát triển vũ khí tấn công chính xác tầm xa và tác chiến dưới biển, phòng thủ mạng và chia sẻ dữ liệu tình báo thời gian thực qua điện toán đám mây bảo mật được xem là bàn đạp then chốt để hai bên tiến sâu vào hợp tác về công nghệ AI.

Kế hoạch hợp tác với Đức cũng phù hợp với định hướng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân đội Anh. Tháng 6 vừa qua, London thành lập lực lượng chuyên trách về lĩnh vực này, ưu tiên sử dụng AI để xử lý dữ liệu tình báo, hỗ trợ ra quyết định và lập kế hoạch tác chiến. Chính phủ Anh nhấn mạnh việc ứng dụng phải đi kèm các quy trình kiểm định và giám sát phù hợp.

Việc đưa AI vào chương trình hợp tác cho thấy London và Berlin đang chú trọng hơn tới vai trò của dữ liệu và công nghệ trong nâng cao năng lực quốc phòng. Cuộc họp dự kiến vào mùa Xuân năm 2027 sẽ là bước tiếp theo để chuyển định hướng này thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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