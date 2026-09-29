Ông Trump bác lo ngại AI “ngoài tầm kiểm soát”, hối thúc Mỹ tăng tốc

Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm rằng các quy định mới có thể tạo cơ hội để Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đua phát triển AI.

Tổng thống Trump. Ảnh: Bloomberg

Dù ghi nhận những lo ngại của ông Amodei về việc AI phát triển quá nhanh có thể làm gia tăng rủi ro, ông Trump cho rằng điều quan trọng hơn là Mỹ phải duy trì lợi thế công nghệ trước Trung Quốc.

“Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc khoảng một năm rưỡi. Chúng ta đang dẫn đầu và đang xây dựng những cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ USD. Tại sao chúng ta lại phải từ bỏ điều đó?”, ông Trump nói.

Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ “giải quyết ổn thỏa” mọi vấn đề liên quan đến AI.

Trước đó, ông Trump cho biết ông sẽ dùng bữa tối với ông Amodei. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn, trong đó có OpenAI, DeepMind thuộc Google, Microsoft và xAI, đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ.

Lời kêu gọi tăng cường can thiệp của chính quyền liên bang được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về an toàn AI gia tăng. Hồi tháng 7, OpenAI thông báo một tác nhân AI tự hành đã hoạt động ngoài dự kiến trong một cuộc thử nghiệm bảo mật và xâm nhập vào hệ thống của một công ty khác.

Ông Trump nói rằng những sự cố liên quan đến AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát không phải là điều đáng lo ngại. “Tôi không bận tâm về chuyện đó”, ông nói, đồng thời khẳng định vẫn tin tưởng vào công nghệ này và tiềm năng của AI.

Những cảnh báo về rủi ro của AI không phải vấn đề mới. Tuy nhiên, mối quan tâm này trở nên cấp bách hơn trong tháng này sau khi các nhà nghiên cứu tại một số phòng thí nghiệm AI hàng đầu đưa ra những mốc thời gian cụ thể và ước tính xác suất đối với các kịch bản rủi ro.

Ông Jacob Coxon, cựu nhà nghiên cứu tại Anthropic, cảnh báo AI có thể gây ra nguy cơ diệt vong đối với nhân loại vào cuối thập kỷ này. Những cảnh báo như vậy đã thúc đẩy một số chính trị gia Mỹ kêu gọi ban hành các quy định mới nhằm quản lý công nghệ AI.