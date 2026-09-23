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AI thành tâm điểm tranh luận tại Liên Hợp Quốc: “Robot sát thủ” đối đầu “siêu trí tuệ”

Thứ Tư, 14:10, 23/09/2026
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VOV.VN - Những viễn cảnh từng xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng đang trở thành chủ đề thảo luận tại Liên Hợp Quốc, khi các nhà lãnh đạo thế giới tranh luận về những rủi ro cũng như cơ hội mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại.

Cuộc tranh luận về “robot sát thủ” và “siêu trí tuệ”

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi tăng cường giám sát AI, đồng thời cảnh báo về những rủi ro có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và không thể đảo ngược.

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Robot sát thủ. Ảnh minh họa: Wolfgang Kumm/DPA

Dựa trên một báo cáo khoa học mới của Liên Hợp Quốc về các rủi ro liên quan đến AI, ông Guterres mở đầu cuộc họp bằng lời kêu gọi xây dựng các cơ chế kiểm soát phù hợp đối với công nghệ này.

“Hãy cùng quyết tâm rằng những quyết định sinh tử không bao giờ được phép giao phó cho máy móc. Robot sát thủ không được phép có chỗ đứng trong tương lai của chúng ta”, ông Guterres nói trong bài phát biểu được mô tả là một trong những lần cuối cùng ông phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới trên cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Ông Guterres từng cảnh báo về những rủi ro của AI trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cách đây một thập kỷ. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần “tạo điều kiện để phát triển AI theo lộ trình có trách nhiệm và thiết lập các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm giải quyết rủi ro”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến thảo luận về việc quản trị AI vào ngày 23/9, với sự tham gia của một số chuyên gia và nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này.

Ông Trump gọi AI là “siêu trí tuệ”

Chưa đầy một giờ sau phát biểu của ông Guterres, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quan điểm khác về vấn đề này. “Về sau, AI sẽ chính thức được gọi là siêu trí tuệ; tên gọi đã được thay đổi”, ông Trump nói, đồng thời phản đối các nỗ lực xây dựng một cơ chế toàn cầu nhằm kiểm soát AI. Các nhà lãnh đạo thế giới phát biểu sau ông Trump tiếp tục sử dụng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo”, thay vì “siêu trí tuệ”.

Ông Trump cho rằng những lo ngại về AI tương tự các cảnh báo trước đây liên quan đến biến đổi khí hậu. Ông nhắc lại các dự báo về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu và cho rằng những cảnh báo đó đã bị thổi phồng.

Kêu gọi kiểm soát nhưng không cản trở đổi mới

Ông Henry Hoffmann, Trưởng khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Chicago, cho rằng cách tiếp cận của cả ông Trump và ông Guterres đều có thể khiến cuộc tranh luận về AI trở nên phức tạp hơn. “Một người biến nó thành kịch bản phim khoa học viễn tưởng, trong khi người kia lại coi đó chẳng phải là vấn đề đáng bận tâm”, ông Hoffmann lưu ý. Theo ông, trọng tâm của cuộc thảo luận nên là xác định những rủi ro cụ thể và tìm ra các cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với các hệ thống AI tự hành có năng lực cao, thay vì tập trung vào việc lựa chọn giữa hai quan điểm đối lập.

Nhiều quốc gia cũng tìm cách bảo đảm vị thế trong cuộc cạnh tranh phát triển AI giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Trump cho rằng Mỹ đang giữ lợi thế trong lĩnh vực này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Guterres đồng thời nhấn mạnh những tác động của AI đối với trẻ em và thế hệ trẻ. “Đừng để hậu quả ập đến rồi mới tính chuyện kiểm soát AI”, ông Macron nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia hành động sớm để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng AI có thể tạo ra những thay đổi lớn đối với thế giới, trong đó có nhiều tác động tích cực, nhưng công nghệ này cần được quản lý phù hợp.

“Trí tuệ nhân tạo là công nghệ có tác động lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nó sẽ ảnh hưởng đến khoa học, kinh tế, chính trị, an ninh và cả bản chất con người của chúng ta”, ông Stubb nói. Theo ông Stubb, con người cần duy trì quyền kiểm soát đối với AI và cộng đồng quốc tế có thể lựa chọn giữa cạnh tranh, hợp tác hoặc làm chậm tốc độ phát triển và sự hợp tác là hướng đi phù hợp.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng kêu gọi xây dựng “một bộ nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu thống nhất” nhằm khai thác tiềm năng của AI và giảm thiểu những rủi ro đi kèm. Ông Burnham cho biết thúc đẩy phát triển “AI vì lợi ích chung” sẽ là một trong những trọng tâm của Anh trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 vào năm tới.

Trước loạt bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông Ian Bremmer - Chủ tịch Eurasia Group - công ty tư vấn về rủi ro chính trị, nhận định AI có tiềm năng giúp thế giới giảm tác động đến môi trường, thúc đẩy tiến bộ công nghệ và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý công nghệ này đi kèm những rủi ro đáng quan tâm. Theo ông Bremmer, giải quyết các vấn đề liên quan đến AI có thể trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên Hợp Quốc, tương tự như vấn đề biến đổi khí hậu, dù tổ chức này hiện có quyền hạn tương đối hạn chế trong lĩnh vực này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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