Áo, Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em

Chính phủ Áo mới đây đã thông qua dự thảo luật tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xã hội, theo đó cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và bắt buộc xác minh độ tuổi khi truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn. Biện pháp này được các đảng trong liên minh cầm quyền Áo công bố trong khuôn khổ chương trình tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Theo dự thảo, các nền tảng mạng xã hội sẽ có giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến ngày 1/4/2027. Trong thời gian này, các công ty phải loại bỏ những tính năng khuyến khích sử dụng gây nghiện hoặc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập của trẻ em dưới 14 tuổi. Các công ty vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên đến 6% tổng doanh thu hàng năm trên toàn cầu.

Đáng chú ý, việc truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn chỉ được phép sau khi người dùng xác minh đã đủ 18 tuổi. Ngoài ra, các trang web không lưu trữ dữ liệu cá nhân nhằm bảo đảm quyền riêng tư.

Cùng với Áo, Tổng thống Ba Lan Nawrocki vừa ký ban hành luật cấm trẻ em sử dụng điện thoại di động trong trường tiểu học và mẫu giáo sau khi được Quốc hội nước này thông qua hồi đầu tháng. Các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực từ 1/9.

Luật này cấm học sinh ở cả trường tiểu học công lập và tư thục sử dụng điện thoại di động, cùng các thiết bị điện tử khác có khả năng liên lạc, ghi âm hoặc ghi hình. Lệnh cấm áp dụng trong giờ học, giờ giải lao và các hoạt động được tổ chức trong khuôn viên trường, cũng như các hoạt động giáo dục bên ngoài. Đối với trẻ mẫu giáo, việc mang hoặc sử dụng thiết bị điện tử bị cấm trong suốt các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, luật vẫn linh hoạt với một số trường hợp ngoại lệ liên quan đến nội dung bài học hoặc các vấn đề về sức khỏe hoặc nhu cầu đặc biệt.

Các động thái của Áo và Ba Lan diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang siết chặt quản lý việc trẻ em sử dụng mạng xã hội do lo ngại về tác động đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Trước đó, Nghị viện châu Âu thông qua một báo cáo kêu gọi quy định độ tuổi tối thiểu 16 tuổi để trẻ em được phép truy cập mạng xã hội trên toàn EU, đồng thời cho phép trẻ từ 13 đến 16 tuổi truy cập nếu có sự đồng ý của phụ huynh.