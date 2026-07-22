English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thứ Tư, 14:55, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quyết định này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, giữa lúc ngày càng gia tăng lo ngại về tác động của các nền tảng số đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên.

Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua hôm qua (21/7), từ ngày 1/9, trẻ dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thêm 4 tháng để đóng những tài khoản đã tồn tại và phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi được cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp phê duyệt. Luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường học từ ngày 1/9, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của từng trường học. 

phap cam tre duoi 15 tuoi su dung mang xa hoi hinh anh 1
Trẻ em và mạng xã hội. Ảnh: Villanueva.

Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn luật được thực thi ngay từ đầu năm học mới.

Theo Cơ quan An toàn thực phẩm, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp Pháp (ANSES), cứ hai thanh thiếu niên thì có một người dành từ 2 đến 5 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại thông minh, chủ yếu cho mạng xã hội. Với quyết định mới này, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Phản ứng trước luật mới, một số người dân Pháp cho biết: “Đó là cách để giữ cho trẻ em an toàn hơn. Chúng có thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè thay vì lúc nào cũng trực tuyến trên mạng xã hội”.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cấm đoán mọi thứ đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi đó. Càng cấm đoán, bọn trẻ càng muốn làm điều đó nhiều hơn. Một người trẻ tuổi cầm điện thoại trên tay có rất nhiều cách để truy cập mạng xã hội. Thay vào đó, chúng ta nên nâng cao nhận thức và giáo dục thanh thiếu niên, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ”.

“Nhìn chung, tôi ủng hộ việc này. Tôi tham gia mạng xã hội khá muộn. Và nếu phải lựa chọn, tôi thậm chí còn thích không tham gia hơn. Giá như không có áp lực xã hội phải có Instagram và những thứ tương tự”.

Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cho rằng họ đã có nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, song các doanh nghiệp sở hữu các nền tảng này cũng đưa ra cam kết tuân thủ quy định tại những quốc gia ban hành lệnh cấm, kể cả ở Pháp.

Ủy ban châu Âu đang xây dựng các quy định chung nhằm tăng cường bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng và sẽ xem xét liệu luật của Pháp có phù hợp với pháp luật hiện hành của Liên minh châu Âu hay không.

Thiều Dương/VOV1 biên dịch 
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 15/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp (livestream).

Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 15/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp (livestream).

Mạng xã hội là kênh thông tin được số đông người Campuchia sử dụng
Mạng xã hội là kênh thông tin được số đông người Campuchia sử dụng

VOV.VN - Bức tranh truyền thông tại Campuchia đang dần thay đổi bởi sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội với các nền tảng như Facebook, TikTok đạt số lượng hàng chục triệu người dùng. Các nền tảng mạng xã hội này hiện đã trở thành nguồn thông tin phổ biến cho hầu hết người dân Campuchia.

Mạng xã hội là kênh thông tin được số đông người Campuchia sử dụng

Mạng xã hội là kênh thông tin được số đông người Campuchia sử dụng

VOV.VN - Bức tranh truyền thông tại Campuchia đang dần thay đổi bởi sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội với các nền tảng như Facebook, TikTok đạt số lượng hàng chục triệu người dùng. Các nền tảng mạng xã hội này hiện đã trở thành nguồn thông tin phổ biến cho hầu hết người dân Campuchia.

Lệnh hạn chế mạng xã hội cho trẻ em dưới 16 tuổi bắt đầu có hiệu lực tại Indonesia
Lệnh hạn chế mạng xã hội cho trẻ em dưới 16 tuổi bắt đầu có hiệu lực tại Indonesia

VOV.VN - Indonesia ngày 28/3 bắt đầu thực hiện các hạn chế đối với mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em tạo tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội.

Lệnh hạn chế mạng xã hội cho trẻ em dưới 16 tuổi bắt đầu có hiệu lực tại Indonesia

Lệnh hạn chế mạng xã hội cho trẻ em dưới 16 tuổi bắt đầu có hiệu lực tại Indonesia

VOV.VN - Indonesia ngày 28/3 bắt đầu thực hiện các hạn chế đối với mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em tạo tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội.

Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi
Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi

VOV.VN - Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội sẽ được thực thi ở cấp độ quốc gia từ năm học tới, Chính phủ Áo cũng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các biện pháp tương tự trên khắp Liên minh châu Âu.

Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi

Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi

VOV.VN - Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội sẽ được thực thi ở cấp độ quốc gia từ năm học tới, Chính phủ Áo cũng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các biện pháp tương tự trên khắp Liên minh châu Âu.

Bang đầu tiên tại Ấn Độ cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội
Bang đầu tiên tại Ấn Độ cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

VOV.VN - Bang Karnataka ở miền Nam Ấn Độ sẽ chính thức cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thông tin này vừa được Thủ hiến bang ông Siddaramaiah công bố ngày 6/3, trong bài trình bày về ngân sách năm 2026-2027 của bang này.

Bang đầu tiên tại Ấn Độ cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Bang đầu tiên tại Ấn Độ cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

VOV.VN - Bang Karnataka ở miền Nam Ấn Độ sẽ chính thức cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thông tin này vừa được Thủ hiến bang ông Siddaramaiah công bố ngày 6/3, trong bài trình bày về ngân sách năm 2026-2027 của bang này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ