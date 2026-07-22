Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Theo luật mới được Quốc hội Pháp thông qua hôm qua (21/7), từ ngày 1/9, trẻ dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thêm 4 tháng để đóng những tài khoản đã tồn tại và phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi được cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp phê duyệt. Luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường học từ ngày 1/9, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của từng trường học.

Trẻ em và mạng xã hội. Ảnh: Villanueva.

Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn luật được thực thi ngay từ đầu năm học mới.

Theo Cơ quan An toàn thực phẩm, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp Pháp (ANSES), cứ hai thanh thiếu niên thì có một người dành từ 2 đến 5 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại thông minh, chủ yếu cho mạng xã hội. Với quyết định mới này, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Phản ứng trước luật mới, một số người dân Pháp cho biết: “Đó là cách để giữ cho trẻ em an toàn hơn. Chúng có thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè thay vì lúc nào cũng trực tuyến trên mạng xã hội”.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cấm đoán mọi thứ đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi đó. Càng cấm đoán, bọn trẻ càng muốn làm điều đó nhiều hơn. Một người trẻ tuổi cầm điện thoại trên tay có rất nhiều cách để truy cập mạng xã hội. Thay vào đó, chúng ta nên nâng cao nhận thức và giáo dục thanh thiếu niên, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ”.

“Nhìn chung, tôi ủng hộ việc này. Tôi tham gia mạng xã hội khá muộn. Và nếu phải lựa chọn, tôi thậm chí còn thích không tham gia hơn. Giá như không có áp lực xã hội phải có Instagram và những thứ tương tự”.

Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cho rằng họ đã có nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, song các doanh nghiệp sở hữu các nền tảng này cũng đưa ra cam kết tuân thủ quy định tại những quốc gia ban hành lệnh cấm, kể cả ở Pháp.

Ủy ban châu Âu đang xây dựng các quy định chung nhằm tăng cường bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng và sẽ xem xét liệu luật của Pháp có phù hợp với pháp luật hiện hành của Liên minh châu Âu hay không.