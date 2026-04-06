Artemis II: Chuyến bay đưa con người đi xa Trái Đất nhất từ trước đến nay

Thứ Hai, 16:41, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định rằng sứ mệnh Artemis II sẽ vượt qua kỷ lục được Apollo 13 thiết lập năm 1970, để trở thành chuyến bay có người lái đạt khoảng cách xa Trái Đất nhất từ trước đến nay.

Sau khi rời bệ phóng tối 1/4 theo giờ địa phương (5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội), hôm nay, tàu Artemis II sẽ ghi một dấu ấn mới của nhân loại trong quá trình khai phá vũ trụ.

Phát biểu trong cuộc cuộc họp báo vừa diễn ra, Người đứng đầu chương trình Artemis của NASA, bà Lori Glaze nói: “Vào khoảng trước 2h chiều giờ miền Đông (1800 GMT) ngày 6/4, chúng ta sẽ vượt qua kỷ lục về khoảng cách mà con người đạt được trong sứ mệnh Apollo 13 là 400.171 km. Thời điểm đó sẽ là khi chúng ta phá kỷ lục. Và sau đó vào tối mai, khoảng 7h07 tối giờ miền Đông (0007 GMT), chúng ta sẽ đạt đến khoảng cách xa nhất so với Trái Đất ở khoảng cách 406.777 km , xa hơn 6.606 km so với Apollo 13".

artemis ii chuyen bay dua con nguoi di xa trai Dat nhat tu truoc den nay hinh anh 1
Tàu vũ trụ được phóng trong sứ mệnh Artemis. Ảnh: Reuters

Cũng theo bà Glaze, khi tàu vũ trụ thực hiện chuyến bay ngang qua Mặt Trăng, phi hành đoàn sẽ quan sát Mặt Trăng trong một điều kiện ánh sáng đặc biệt cho phép họ nhìn thấy cả mặt gần và khoảng 21% mặt xa ở điểm tiếp cận gần nhất.

Được biết, trong suốt chuyến bay ngang qua Mặt Trăng, các phi hành gia sẽ tuân theo một kế hoạch chụp ảnh chi tiết gắn liền với các mục tiêu khoa học của sứ mệnh, chụp ảnh và mô tả các mục tiêu được các nhà khoa học NASA lựa chọn.

Sứ mệnh Artemis II đánh dấu lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ con người thực hiện chuyến bay có người lái bay quanh Mặt Trăng với phi hành đoàn gồm 3 phi hành gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ và 1 phi hành gia đến từ Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA). Sứ mệnh này là bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn của NASA. Mặc dù, đây là chuyến bay thử nghiệm không hạ cánh, nhưng đóng vai trò là tiền đề cho sứ mệnh Atemis III, dự kiến đưa tàu đổ bộ xuống khu vực cực Nam của Mặt Trăng, nơi loài người chưa từng đặt chân tới.

Việt Dũng/VOV1
NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026
NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026

VOV.VN - Các phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II hôm qua (24/9) đã cùng nhau xuất hiện trong buổi họp báo công bố kế hoạch bay vòng quanh Mặt trăng. Chuyến bay dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 2/2026, sớm hơn hai tháng so với mốc thời gian đặt ra ban đầu.

NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026

NASA hé lộ chi tiết sứ mệnh Artemis II, sẵn sàng bay quanh Mặt trăng năm 2026

VOV.VN - Các phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis II hôm qua (24/9) đã cùng nhau xuất hiện trong buổi họp báo công bố kế hoạch bay vòng quanh Mặt trăng. Chuyến bay dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 2/2026, sớm hơn hai tháng so với mốc thời gian đặt ra ban đầu.

Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ
Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Bốn phi hành gia đã bắt đầu hành trình bay quanh Mặt Trăng vào ngày 1/4, đánh dấu chuyến du hành Mặt Trăng đầu tiên của nhân loại sau hơn nửa thế kỷ, đồng thời mở đường cho kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất trong hai năm tới của NASA.

Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ

Phi hành gia Artemis II bay quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Bốn phi hành gia đã bắt đầu hành trình bay quanh Mặt Trăng vào ngày 1/4, đánh dấu chuyến du hành Mặt Trăng đầu tiên của nhân loại sau hơn nửa thế kỷ, đồng thời mở đường cho kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất trong hai năm tới của NASA.

Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ
Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Sứ mệnh lịch sử Artemis II đã chính thức được khởi động, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ kể từ chuyến đổ bộ của Apollo 17 năm 1972, con người mới lại thực hiện hành trình bay có người lái đến Mặt Trăng.

Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

Sứ mệnh lịch sử Artemis II đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Sứ mệnh lịch sử Artemis II đã chính thức được khởi động, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ kể từ chuyến đổ bộ của Apollo 17 năm 1972, con người mới lại thực hiện hành trình bay có người lái đến Mặt Trăng.

