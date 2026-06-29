ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030

Ba văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai của giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á.

Hội nghị bàn tròn các Bộ trưởng về tiếp cận và phát triển bền vững trong giáo dục đại học.

Văn kiện đầu tiên - Tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về Tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua Chuyển đổi số và Phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực chung nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Tuyên bố này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 49, nhấn mạnh vai trò chiến lược của giáo dục đại học trong việc thúc đẩy Cộng đồng ASEAN.

Văn kiện kết quả thứ hai, Điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về Giáo dục và Phát triển Giáo viên (ACTED), sẽ đóng vai trò là nền tảng hàng đầu của ASEAN để thúc đẩy phát triển chuyên môn của giáo viên, nghiên cứu chính sách, đảm bảo chất lượng, đổi mới trong phương pháp giảng dạy và xây dựng năng lực thể chế. Văn kiện này đảm bảo rằng các nhà giáo dục ASEAN luôn được trang bị để chuẩn bị cho một tương lai ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng.

Sáng kiến ​​thứ ba, ASEAN GEMS Plus, mở rộng nền tảng Trao đổi Học bổng và Di động toàn cầu ASEAN (ASEAN GEMS) hiện có, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm cả các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Những văn kiện này là kết quả của nhiều tháng thảo luận kỹ thuật, tham vấn nghiêm túc và xây dựng sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua Hội nghị Quan chức Cấp cao về Giáo dục (SOM-ED), phản ánh cam kết của Philippines đối với vai trò lãnh đạo khu vực toàn diện và tham vấn. Ba sáng kiến này ​​tạo thành một lộ trình toàn diện để thúc đẩy khả năng tiếp cận, đổi mới và phát triển bền vững trong giáo dục đại học ASEAN.

Sau khi được các Bộ trưởng thông qua, 3 văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của Kế hoạch Công tác Giáo dục ASEAN 2026-2030, chuyển tầm nhìn chung của ASEAN thành các hành động cụ thể nhằm định hình tương lai của giáo dục đại học và mang lại lợi ích lâu dài cho người học, nhà giáo dục và các cơ sở giáo dục trong khu vực.