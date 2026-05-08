中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia bắt giữ và buộc tội 3 phụ nữ liên quan đến khủng bố Hồi giáo IS

Thứ Sáu, 10:35, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 7/5, Australia đã bắt giữ 3 người phụ nữ có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa trở về từ trại tị nạn ở Syria.

Theo cảnh sát Liên bang Australia, những người này nằm trong nhóm 4 phụ nữ và 9 trẻ em là công dân Australia vừa được đưa về nước cùng ngày sau thời gian sinh sống tại các trại tị nạn ở Syria.

 

australia bat giu va buoc toi 3 phu nu lien quan den khung bo hoi giao is hinh anh 1
Người phụ nữ (đầu trùm khăn) bị buộc tội tham gia tổ chức khủng bố. Ảnh: Ditthavong.

Sáng 8/5, cảnh sát liên bang Australia cho biết, hai người phụ nữ bị buộc một số tội danh chống lại loài người, trong đó có tội buôn bán nô lệ và nô dịch hóa. Mỗi tội danh có mức hình phạt tù cao nhất là 25 năm. Một ngày trước đó, một người phụ nữ khác đã bị buộc tội đi đến nơi đã bị cấm và là thành viên của tổ chức khủng bố. Mỗi tội danh có mức hình phạt tù cao nhất là 10 năm.

Những người phụ nữ bị Australia bắt giữ lần này đã rời Australia đến Syria vào năm 2014 và 2015.

Trước đó, chính quyền Australia từng tổ chức hồi hương một số phụ nữ có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ các trại tị nạn ở Syria về nước. Sau khi những người này về nước, Australia phát hiện trong thời gian sống trong trại tị nạn ở Syria, những người này đã bị tác động rất nhiều về tâm lý nên ẩn chứa nhiều rủi ro an ninh với Australia. Trên thực tế, cảnh sát Australia đã buộc tội 10 người sau khi họ trở về từ trại tị nạn Al Roj ở Syria.

Theo truyền thông Australia, trại tị nạn Al Roj ở phía Đông Bắc Syria sẽ đóng cửa vào cuối năm nay nhưng hiện tại đang có khoảng 20 công dân Australia khác vẫn đang sống ở đây.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia khủng bố IS tổ chức Hồi giáo tác động tâm lý
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố
Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố

VOV.VN - Ủy ban chống bài Do Thái và gắn kết xã hội Australia vừa đề xuất Thủ tướng và nội các tham gia diễn tập khủng bố, trong bối cảnh bạo lực bài Do Thái gia tăng, đặc biệt sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng cuối năm 2025.

Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố

Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố

VOV.VN - Ủy ban chống bài Do Thái và gắn kết xã hội Australia vừa đề xuất Thủ tướng và nội các tham gia diễn tập khủng bố, trong bối cảnh bạo lực bài Do Thái gia tăng, đặc biệt sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng cuối năm 2025.

Australia buộc tội nghi phạm khủng bố ném bom vào đám đông
Australia buộc tội nghi phạm khủng bố ném bom vào đám đông

VOV.VN - Sau khi liên tiếp xảy ra nhiều hành vi bạo lực cực đoan nhằm vào các nhóm tôn giáo, chính quyền Australia đang đẩy mạnh các biện pháp xử lý nghiêm đối với những hành vi bạo lực và cực đoan, nhằm răn đe và ngăn ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai.

Australia buộc tội nghi phạm khủng bố ném bom vào đám đông

Australia buộc tội nghi phạm khủng bố ném bom vào đám đông

VOV.VN - Sau khi liên tiếp xảy ra nhiều hành vi bạo lực cực đoan nhằm vào các nhóm tôn giáo, chính quyền Australia đang đẩy mạnh các biện pháp xử lý nghiêm đối với những hành vi bạo lực và cực đoan, nhằm răn đe và ngăn ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ