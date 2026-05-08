Australia bắt giữ và buộc tội 3 phụ nữ liên quan đến khủng bố Hồi giáo IS

Theo cảnh sát Liên bang Australia, những người này nằm trong nhóm 4 phụ nữ và 9 trẻ em là công dân Australia vừa được đưa về nước cùng ngày sau thời gian sinh sống tại các trại tị nạn ở Syria.

Người phụ nữ (đầu trùm khăn) bị buộc tội tham gia tổ chức khủng bố. Ảnh: Ditthavong.

Sáng 8/5, cảnh sát liên bang Australia cho biết, hai người phụ nữ bị buộc một số tội danh chống lại loài người, trong đó có tội buôn bán nô lệ và nô dịch hóa. Mỗi tội danh có mức hình phạt tù cao nhất là 25 năm. Một ngày trước đó, một người phụ nữ khác đã bị buộc tội đi đến nơi đã bị cấm và là thành viên của tổ chức khủng bố. Mỗi tội danh có mức hình phạt tù cao nhất là 10 năm.

Những người phụ nữ bị Australia bắt giữ lần này đã rời Australia đến Syria vào năm 2014 và 2015.

Trước đó, chính quyền Australia từng tổ chức hồi hương một số phụ nữ có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ các trại tị nạn ở Syria về nước. Sau khi những người này về nước, Australia phát hiện trong thời gian sống trong trại tị nạn ở Syria, những người này đã bị tác động rất nhiều về tâm lý nên ẩn chứa nhiều rủi ro an ninh với Australia. Trên thực tế, cảnh sát Australia đã buộc tội 10 người sau khi họ trở về từ trại tị nạn Al Roj ở Syria.

Theo truyền thông Australia, trại tị nạn Al Roj ở phía Đông Bắc Syria sẽ đóng cửa vào cuối năm nay nhưng hiện tại đang có khoảng 20 công dân Australia khác vẫn đang sống ở đây.