Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố

Thứ Năm, 12:23, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban chống bài Do Thái và gắn kết xã hội Australia vừa đề xuất Thủ tướng và nội các tham gia diễn tập khủng bố, trong bối cảnh bạo lực bài Do Thái gia tăng, đặc biệt sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng cuối năm 2025.

 

Sau vụ xả súng làm 15 người thiệt mạng ở bãi biển Bondi vào tháng 12/2025, Australia đã thành lập Ủy ban chống chủng nghĩa bài Do Thái và sự gắn kết xã hội để đánh giá về việc ứng phó với vụ việc và đưa ra các đề xuất để không xảy ra các tình huống tương tự trong tương lai.

Hôm nay, Ủy ban này đã chuyển báo cáo cho chính quyền Australia trong đó đưa ra14 đề xuất nhằm giúp nước này nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan trong nỗ lực chống khủng bố và nâng cao năng lực chống khủng bố. Trong đó có đề xuất về việc Thủ tướng, các thành viên nội các và Ủy ban An ninh quốc gia diễn tập chống khủng bố trong vòng 9 tháng sau khi nhậm chức.

australia de xuat thu tuong tham gia dien tap chong khung bo hinh anh 1
Người dân Australia tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng đề xuất chính quyền liên bang và các bang nên đẩy mạnh chương trình thu mua súng; cập nhật và thực hiện nhất quán Thỏa thuận vũ khí quốc gia để đảm bảo việc quản lý, sử dụng súng được diễn ra một cách an toàn và có kiểm soát.

Bên cạnh đó báo cáo cũng đề xuất gia tăng sự bảo vệ cộng đồng người Do Thái trong các sự kiện cộng đồng; thiết lập vị trí Điều phối viên chống khủng bố cũng như cập nhật các hướng dẫn và kế hoạch chống khủng bố.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ liên bang đồng ý với các đề xuất của báo cáo và sẽ nhanh chóng thực hiện các khuyến nghị này trong thẩm quyền của mình.

Việt Nga/VOV-Australia
Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông
VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nghiêm trọng nhằm vào lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh liên quan đến hoạt động phá hoại không gian thông tin.

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố
VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ năm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn có dấu hiệu tấn công khủng bố tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice vào nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Ấn Độ bắt giữ 7 công dân Mỹ và Ukraine, cáo buộc âm mưu khủng bố
VOV.VN - Truyền thông Ấn Độ hôm nay (17/3) đưa tin, Cơ quan Điều tra Quốc gia nước này (NIA) đã tiến hành bắt giữ 7 công dân nước ngoài, bao gồm 6 người Ukraine và một người Mỹ, với cáo buộc âm mưu thực hiện các hoạt động khủng bố ở Ấn Độ.

