Australia đề xuất Thủ tướng tham gia diễn tập chống khủng bố

Sau vụ xả súng làm 15 người thiệt mạng ở bãi biển Bondi vào tháng 12/2025, Australia đã thành lập Ủy ban chống chủng nghĩa bài Do Thái và sự gắn kết xã hội để đánh giá về việc ứng phó với vụ việc và đưa ra các đề xuất để không xảy ra các tình huống tương tự trong tương lai.

Hôm nay, Ủy ban này đã chuyển báo cáo cho chính quyền Australia trong đó đưa ra14 đề xuất nhằm giúp nước này nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan trong nỗ lực chống khủng bố và nâng cao năng lực chống khủng bố. Trong đó có đề xuất về việc Thủ tướng, các thành viên nội các và Ủy ban An ninh quốc gia diễn tập chống khủng bố trong vòng 9 tháng sau khi nhậm chức.

Người dân Australia tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng đề xuất chính quyền liên bang và các bang nên đẩy mạnh chương trình thu mua súng; cập nhật và thực hiện nhất quán Thỏa thuận vũ khí quốc gia để đảm bảo việc quản lý, sử dụng súng được diễn ra một cách an toàn và có kiểm soát.

Bên cạnh đó báo cáo cũng đề xuất gia tăng sự bảo vệ cộng đồng người Do Thái trong các sự kiện cộng đồng; thiết lập vị trí Điều phối viên chống khủng bố cũng như cập nhật các hướng dẫn và kế hoạch chống khủng bố.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ liên bang đồng ý với các đề xuất của báo cáo và sẽ nhanh chóng thực hiện các khuyến nghị này trong thẩm quyền của mình.