中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia đầu tư 74 triệu AUD xây dựng trung tâm chống khủng bố trực tuyến

Thứ Tư, 10:43, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong nỗ lực giảm thiểu việc lan truyền tư tưởng cực đoan trên mạng, Australia đã công bố khoản đầu tư 74 triệu AUD để thành lập Trung tâm chống khủng bố trực tuyến.

Ngày 6/5, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết Chính phủ nước này vừa quyết định đầu tư 74 triệu AUD trong vòng 2 năm tới để xây dựng Trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Quyết định được đưa ra khi cơ quan chức năng Australia nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị cực đoan hóa thông qua các hoạt động trực tuyến.

Bộ trưởng Tony Burke khẳng định: “Hiện tượng thanh thiếu niên Australia bị cực đoan hóa trực tuyến một cách nhanh chóng là có thật. Vì vậy, việc thành lập trung tâm này là bước đi cần thiết để đảm bảo các cơ quan của Australia có thể phối hợp với nhau nhằm đối phó với mối đe dọa đang hiện hữu và tiếp tục gia tăng tại nước này”.

australia dau tu 74 trieu aud xay dung trung tam chong khung bo truc tuyen hinh anh 1
Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke. Ảnh: Alex Ellinghausen

Sự lan rộng của tư tưởng cực đoan trên không gian mạng đang trở thành một vấn đề khẩn cấp tại Australia, khi quá trình này diễn ra nhanh chóng và đặc biệt nguy hiểm do đối tượng bị tác động chủ yếu là giới trẻ.

Trong bối cảnh này, từ năm 2024, Australia đã mở rộng thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát để xử lý các tội danh mới liên quan đến việc sở hữu và phát tán trực tuyến các tài liệu cực đoan, bạo lực. Kể từ khi luật này có hiệu lực, cảnh sát Australia đã khởi tố 31 vụ, trong đó có 19 vụ liên quan đến trẻ vị thành niên. Trong tổng số 31 người bị buộc tội, có 19 người là trẻ vị thành niên.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia khủng bố trực tuyến giới trẻ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông
Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nghiêm trọng nhằm vào lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh liên quan đến hoạt động phá hoại không gian thông tin.

Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông

Nga chặn âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nghiêm trọng nhằm vào lãnh đạo Cơ quan Quản lý truyền thông quốc gia Nga, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh liên quan đến hoạt động phá hoại không gian thông tin.

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố
Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ năm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn có dấu hiệu tấn công khủng bố tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice vào nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ năm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn có dấu hiệu tấn công khủng bố tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice vào nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Hỏa hoạn tại khu phức hợp công nghiệp ở Séc có dấu hiệu tấn công khủng bố
Hỏa hoạn tại khu phức hợp công nghiệp ở Séc có dấu hiệu tấn công khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn tại khu phức hợp công nghiệp ở Pardubice vào sáng 20/3 đang được đánh giá, điều tra như một vụ tấn công khủng bố có chủ đích.

Hỏa hoạn tại khu phức hợp công nghiệp ở Séc có dấu hiệu tấn công khủng bố

Hỏa hoạn tại khu phức hợp công nghiệp ở Séc có dấu hiệu tấn công khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn tại khu phức hợp công nghiệp ở Pardubice vào sáng 20/3 đang được đánh giá, điều tra như một vụ tấn công khủng bố có chủ đích.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ