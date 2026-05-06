Australia đầu tư 74 triệu AUD xây dựng trung tâm chống khủng bố trực tuyến

Ngày 6/5, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết Chính phủ nước này vừa quyết định đầu tư 74 triệu AUD trong vòng 2 năm tới để xây dựng Trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Quyết định được đưa ra khi cơ quan chức năng Australia nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị cực đoan hóa thông qua các hoạt động trực tuyến.

Bộ trưởng Tony Burke khẳng định: “Hiện tượng thanh thiếu niên Australia bị cực đoan hóa trực tuyến một cách nhanh chóng là có thật. Vì vậy, việc thành lập trung tâm này là bước đi cần thiết để đảm bảo các cơ quan của Australia có thể phối hợp với nhau nhằm đối phó với mối đe dọa đang hiện hữu và tiếp tục gia tăng tại nước này”.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke. Ảnh: Alex Ellinghausen

Sự lan rộng của tư tưởng cực đoan trên không gian mạng đang trở thành một vấn đề khẩn cấp tại Australia, khi quá trình này diễn ra nhanh chóng và đặc biệt nguy hiểm do đối tượng bị tác động chủ yếu là giới trẻ.

Trong bối cảnh này, từ năm 2024, Australia đã mở rộng thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát để xử lý các tội danh mới liên quan đến việc sở hữu và phát tán trực tuyến các tài liệu cực đoan, bạo lực. Kể từ khi luật này có hiệu lực, cảnh sát Australia đã khởi tố 31 vụ, trong đó có 19 vụ liên quan đến trẻ vị thành niên. Trong tổng số 31 người bị buộc tội, có 19 người là trẻ vị thành niên.