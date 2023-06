Australia bổ nhiệm điều phối viên an ninh mạng quốc gia để tăng cường chống tin tặc

Đặc biệt vào năm 2022, khoảng 20 triệu khách hàng của công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất nước này và công ty viễn thông lớn thứ 2 đã bị tin tặc đánh cắp thông tin trong đó có nhiều thông tin định dạng cá nhân. Trước thực tế này, hôm nay (23/6), chính phủ Ausstralia đã bổ nhiệm Điều phối viên quốc gia về an ninh mạng.

Thiếu tướng không quân Darren Goldie, Điều phối viên quốc gia về an ninh mạng của Australia. Nguồn: Alex Ellinghausen

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay ra thông báo về việc bổ nhiệm Thiếu tướng không quân, ông Darren Goldie làm Điều phối viên quốc gia về an ninh mạng. Thủ tướng Albanese cho biết, đây là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này:

“Việc nâng cao năng lực đảm bảo an ninh mạng là vấn đề ưu tiên của chính phủ bởi nó ảnh hưởng tới cách mọi người sinh sống, làm việc và giao tiếp. Việc chỉ định Điều phối viên quốc gia về an ninh mạng là một trong những vấn đề mấu chốt để đảm bảo được điều này. Điều phối viên sẽ cùng với bộ phận an ninh mạng thuộc Bộ Nội vụ sẽ đảm bảo Australia có thể sẵn sàng nắm bắt cơ hội và đối phó với những thách thức trong thời đại số”, Albanese

An ninh mạng là vấn đề nhức nhối lại Australia hiện nay. Năm 2022, liên tiếp công ty viễn thông lớn thứ 2 của nước này là Optus và tiếp đó là công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất là Medibank đã bị tin tặc tấn công và đánh cắp thông tin của khoảng 20 triệu khách hàng, trong đó có nhiều thông tin định danh cá nhân như bằng lái xe, hộ chiếu, số thẻ an sinh xã hội… Với một quốc gia có khoảng 26 triệu dân thì hành động của tin tặc đã ảnh hưởng tới rất nhiều người.

Không chỉ đánh cắp thông tin cá nhân, tin tặc còn được cho là có thể nắm giữ những thông tin an ninh quan trọng sau cuộc tấn công gần đây vào mạng thông tin của công ty luật hàng đầu Australia HWL Ebsworth chuyên làm các dịch vụ pháp lý cho khoảng 40 cơ quan của chính phủ trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và bốn ngân hàng lớn nhất nước này. Hiện nhóm tin tặc đang đòi công ty luật trả 6 triệu AUD tiền chuộc bằng tiền điện tử. Theo thông tin ban đầu, tin tặc đã đánh cắp khoảng 4 terabytes dữ liệu từ cuộc tấn công này và đã công bố khoảng 1,2 terabytes dữ liệu. Truyền thông Australia cho rằng, nhóm tin tặc mã độc Black Cat có liên hệ với Nga có thể đã thực hiện vụ tấn công. Hiện vụ việc vẫn đang được các bên phối hợp để xử lý./.