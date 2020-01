Australia căng sức đối phó với cháy rừng ở nhiều nơi

Thảm họa cháy rừng đồng loạt diễn biến phức tạp tại 4 bang của Australia trong ngày 3/1. Đã có 10 người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị mất tích trong những ngày qua. Trước tình trạng này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đang cân nhắc về khả năng có thể hủy chuyến thăm Ấn Độ trong những ngày tới.

Cháy rừng ở Australia. Ảnh: Studentnewspaper.

Sáng nay, đồng loạt 3 bang đã nâng cao mức độ nguy hiểm do cháy rừng. Bang New South Wales lần thứ ba trong 8 tuần qua ban bố tình trạng khẩn cấp. Bang Victoria và Tây Australia cũng ban bố tình trạng thảm họa tại một số khu vực trong khi bang Nam Australia cũng nâng cao tình trạng cảnh giác khi nhiệt độ ở bang này lên đến 40 độ C trong ngày hôm nay và đảo du lịch Kangaroo cũng bị đặt vào tình trạng khẩn cấp khi một diện tích lớn trên đảo này đang cháy dữ dội.



Trước tình trạng này, chính quyền các bang đều kêu gọi người dân hết sức cảnh giác và yêu cầu những người đang ở trong các khu vực nguy hiểm phải sơ tán ngay lập tức đến các điểm an toàn hơn. Vào sáng nay, chiến dịch giải cứu 1.000 trong tổng số 4.000 người bị mắc kẹt 3 ngày qua đã bắt đầu diễn ra tại Mallacoota, bang Victoria. Dự kiến trong ngày mai, tàu đổ bộ của hải quân Australia sẽ hoàn thành chuyến giải cứu đầu tiên. Quân đội Australia cũng cử nhiều máy bay và tàu đến giải cứu người và mang nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập khác.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, chính quyền liên bang và chính quyền bang đang phối hợp chặt chẽ để cung cấp các hỗ trợ cần thiết và kịp thời tới những người bị ảnh hưởng.

Quân đội Australia đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình này: “Trong vòng 24 giờ tới hoặc có thể ít hơn, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vì vậy trong ngày hôm nay việc sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm là rất quan trọng. Thứ hai, quân đội Australia tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng. Thứ ba, quân đội cũng sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể đóng hoặc mở các tuyến đường tại các khu vực bị cô lập”.

Trong bối cảnh Australia đang căng sức đối phó với cháy rừng cùng lúc tại nhiều bang, Thủ tướng Scott Morrison vừa cho biết có khả năng ông sẽ hoãn kế hoạch thăm Ấn Độ dự kiến bắt đầu từ ngày 13/1 tới để tập trung xử lý thảm họa cháy rừng lớn chưa từng có ở nước này.

Trong sáng 3/1, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ gửi thêm 22 lính cứu hỏa bên cạnh 150 người đang có mặt tại Australia để hỗ trợ công tác chữa cháy. Thủ tướng Papua New Guinea cũng đã điện đàm với Thủ tướng Scott Morrison để bày tỏ sự cảm thông và động viên người dân Australia trong giai đoạn khó khăn này./.