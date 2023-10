Australia cảnh báo cháy rừng ở nhiều nơi vì nắng nóng

Trong bối cảnh nắng nóng này, chính quyền tại nhiều địa phương Australia đã phải ban hành lệnh cấm lửa hoàn toàn và đưa ra nhiều cảnh báo cháy rừng.

Australia nắng nóng, nhiều người dân Sydney đổ ra bãi biển. Ảnh: Haggett.

Khu vực phía Đông Nam của bang Victoria, thành phố Sydney mở rộng và vùng Hunter thuộc bang New South Wales cùng vùng lãnh thổ thủ đô Canberra đang phải đối mặt với nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình từ 8 đến 14 độ cùng thời điểm này hàng năm kèm theo đợt gió nóng vào ngày những ngày cuối cùng của mùa xuân.

Hôm nay, nhiệt độ tại Sydney có nhiều nơi đã lên đến 36 độ C khiến hàng nghìn người đã đổ ra biển và lệnh cấm lửa hoàn toàn đã được ban hành đối với khu vực Sydney mở rộng và nhiều khu vực khác khi rủi ro cháy rừng đang ở mức cao do nhiệt độ tăng cao, thời tiết khô hạn kèm theo gió nóng. Cơ quan chức năng của bang New South Wales đã ban hành 42 cảnh báo cháy rừng.

Tại bang Victoria, 20 cảnh báo cháy rừng đã được đưa ra. Trong đó, người dân sống tại khu vực Briagolong, Culloden và Moornapap và Stockdale, và khu vực phía Đông của thành phố Melbounre được yêu cầu sơ tán ngay lập tức vì có đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngoài ra, người dân ở một số khu vực lân cận cũng được yêu cầu chuẩn bị đi sơ tán.

Thời tiết nắng nóng còn diễn ra ở vùng Lãnh thổ Bắc Australia và bang Queensland và lệnh cảnh báo cháy rừng cũng được đưa ra ở nhiều nơi.

Mặc dù vẫn đang ở những ngày cuối cùng của mùa xuân song nhiệt độ tại Australia đã tăng cao là do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu cực đoạn El Nino mang theo gió nóng và khô hạn. Hiện tượng này được dự báo sẽ kéo dài đến đầu năm sau nên Australia sẽ phải đối mặt với một mùa hè nắng nóng và khô hạn.