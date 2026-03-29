Australia cùng nhiều quốc gia thông qua Hiệp định thương mại điện tử của WTO

Chủ Nhật, 20:49, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/3, Australia cùng nhiều quốc gia trên thế giới thông qua Hiệp định Thương mại điện tử, tạo nền tảng pháp lý để hoạt động thương mại điện tử diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Australia Matt Thislethwaite hôm nay ra thông báo về việc Australia vừa cùng với Nhật Bản, Singapore và 66 quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại thế giới thông qua Hiệp định thương mại điện tử.

Thông báo cho biết, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy sự cải tiến trong hoạt động thương mại điện tử, tạo thuận lợi hơn cho các nhà xuất khẩu. Hiệp định này cũng sẽ giúp đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí trong các hợp đồng, hóa đơn và hoạt động thanh toán trên phạm vi toàn thế giới.

australia cung nhieu quoc gia thong qua hiep dinh thuong mai dien tu cua wto hinh anh 1
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Australia Matt Thislethwaite

Đồng thời, hiệp đinh này cũng tạo nền tảng cho sự hợp tác toàn cầu trong các vấn đề như quyền riêng tư, an ninh mạng, giúp các thị trường trực tuyến toàn cầu an toàn và đơn giản hơn; đồng thời hỗ trợ phát triển các quy định hiệu quả hơn để bảo vệ người tiêu dùng và dữ liệu cá nhân trực tuyến.

Thông thường các doanh nghiệp nhỏ và người kinh doanh cá thể ở vùng sâu, vùng xa thường bị ảnh hưởng bởi các rào cản pháp lý xuyên biên giới tuy vậy sự ra đời của hiệp định này sẽ giúp các đối tượng này tiếp cận thị trường toàn cầu dễ dàng, thuận thiện, an toàn và bảo mật hơn.

Hiệp định thương mại điện tử cũng sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển nhận được nhiều hơn lợi ích từ nền kinh tế số và tăng cường sự ổn định, khả năng dự báo cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Australia Matt Thislethwaite khẳng định, thỏa thuận này sẽ giúp thúc đẩy năng suất, tăng trưởng, giảm chi phí, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu một cách thuận tiện và ít tốn kém hơn, đồng thời các thị trường trực tuyến cũng an toàn và bảo mật hơn.

Hiện tại, các giao dịch điện tử chiếm 60% giao dịch toàn cầu và các thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới chiếm khoảng 70% hoạt động thương mại toàn thế giới.

Việt Nga/VOV-Australia
Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi các thành viên WTO chống chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ
VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã kêu gọi các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cùng chung tay chống lại các hành vi mang tính đơn phương và bảo hộ, đồng thời nhấn mạnh cải cách là nhiệm vụ trọng tâm cho tương lai của tổ chức này.

WTO bắt đầu giải quyết tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ
VOV.VN - Ngày 24/2, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) quyết định lập hội đồng giải quyết tranh chấp nhằm xem xét đơn kiện của Trung Quốc với Ấn Độ liên quan tới các chương trình ưu đãi sản xuất trong lĩnh vực ô tô và năng lượng tái tạo.

Trung Quốc đệ trình văn kiện về quan điểm cải cách WTO
VOV.VN - Trung Quốc vừa trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) một văn kiện về quan điểm của nước này, trong đó đề xuất đặt vấn đề phát triển làm trọng tâm của tiến trình cải cách và hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển tiếp cận các động lực tăng trưởng mới từ cuộc cách mạng công nghệ.

