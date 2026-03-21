  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
WTO cảnh báo thương mại toàn cầu có nguy cơ chậm lại trong năm 2026

Thứ Bảy, 09:52, 21/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ giảm trong năm 2026, sau khi đạt mức cao hơn kỳ vọng trong năm 2025, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên giá năng lượng và chuỗi cung ứng.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva, Thuỵ Sỹ, Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, tăng trưởng thương mại toàn cầu dự kiến sụt giảm trong thời gian tới.

“Theo kịch bản dự báo của chúng tôi, tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu được dự báo sẽ giảm từ mức 4,6% trong năm 2025 xuống còn 1,9% vào năm 2026, trước khi phục hồi lên khoảng 2,6% vào năm 2027. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao do tác động của xung đột tại Trung Đông, tăng trưởng thương mại năm 2026 có thể bị điều chỉnh giảm thêm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn khoảng 1,4%”.

Theo đánh giá của WTO, mặc dù triển vọng tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu suy giảm, thương mại quốc tế vẫn duy trì sự ổn định nhờ vào sự phát triển trong các lĩnh vực công nghệ cao. Ảnh: Reuters

Theo đánh giá của WTO, mặc dù triển vọng tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu suy giảm, thương mại quốc tế vẫn duy trì sự ổn định nhờ vào sự phát triển trong các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ số và khả năng thích ứng linh hoạt của chuỗi cung ứng. Ngoài ra, việc các nền kinh tế lớn không áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại cũng góp phần hỗ trợ cho môi trường thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo các rủi ro vẫn hiện hữu ở mức cao, đặc biệt khi giá năng lượng tăng kéo dài có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, làm gia tăng áp lực lạm phát đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tác động tiêu cực đến an ninh lương thực toàn cầu.

Ở chiều tích cực, WTO cho rằng nếu xung đột tại Trung Đông sớm hạ nhiệt và đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục duy trì đà tăng, tăng trưởng thương mại hàng hóa có thể được cải thiện thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm, đạt khoảng 2,4% trong năm 2026 và 2,7% vào năm 2027.

Xét theo khu vực, châu Á được kỳ vọng tiếp tục là động lực chính của thương mại toàn cầu, với nhập khẩu tăng khoảng 3,3% và xuất khẩu tăng 3,5% trong năm 2026. Nam Mỹ cũng có triển vọng tích cực khi xuất khẩu dự kiến tăng 3,5%. Ngược lại, khu vực Bắc Mỹ được dự báo có mức tăng trưởng nhập khẩu gần như đi ngang, chỉ khoảng 0,3%. Xuất khẩu của châu Âu có xu hướng chững lại ở mức 0,5%, trong khi khu vực Trung Đông có thể đối mặt với sự giảm tốc rõ rệt, với tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt khoảng 0,6%.

Trong bối cảnh đó, WTO nhận định triển vọng thương mại toàn cầu trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị, đặc biệt là khả năng kiểm soát xung đột và ổn định thị trường năng lượng.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại
Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ
Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 13/3, truyền thông Ấn Độ cho biết, New Delhi dự kiến tạm thời hoãn việc ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ trong vài tháng tới.

Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ấn Độ tạm hoãn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

VOV.VN - Ngày 13/3, truyền thông Ấn Độ cho biết, New Delhi dự kiến tạm thời hoãn việc ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ trong vài tháng tới.

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris
Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

