Australia đẩy mạnh khai thác than chì nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Chính quyền bang Queensland thuộc Australia cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho dự án khai thác than chì trị giá 1,23 tỷ AUD để cung cấp than chì cho trung tâm sản xuất pin quốc gia đầu tiên của nước này. Dự án này sẽ được triển khai ở vùng Croydon và nhà máy chế tác tại thành phố Townsville đều thuộc bang Queensland. Khi dự án này đi vào hoạt động sẽ gia tăng nguồn cung than chì để giúp Australia nâng cao năng lực sản xuất pin trong bối cảnh nhu cầu đối với than chì tự nhiên được dự đoán sẽ tăng 140% vào năm 2030.

Mỏ than chì Esmeralda tại bang Queensland, Australia. Ảnh: Mining.com

Than chì cung cấp điện tích âm trong pin lithium và là vật liệu có trọng lượng nặng nhất trong xe điện. Tính trung bình, trong một xe ô tô điện, pin lithium nặng 6kg thì than chì nặng 52kg. Vì vậy việc khai thác than chì rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của Australia.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và mỏ của bang Queensland Dale Last, trữ lượng than chì tại khu vực chuẩn bị khai thác là 25 triệu tấn, là vùng than chì lớn thứ ba trên thế giới. Không chỉ nhiều về số lượng, than chì của Australia cũng có chất lượng cao và khiến cho pin có thể sử dụng lâu hơn nên Australia rất muốn khai thác nguồn tài nguyên này.

Hiện nay Trung Quốc đang chiếm giữ 98% sản phẩm từ than chì vì thế khi Australia bắt đầu khai thác mỏ than chì thì sẽ giảm sự phụ thuộc của nước này vào nguồn cung từ Trung Quốc. Ngoài Australia, nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu cũng đang tìm kiếm nguồn cung than chì khác. Vì vậy việc bắt đầu khai thác than chì cũng sẽ mở ra những cơ hội mới cho Australia.