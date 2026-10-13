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Australia đề nghị các nền tảng công nghệ ngăn chặn video hành quyết của Mỹ

Thứ Ba, 10:13, 13/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ ý định phát trực tiếp vụ hành quyết một tù nhân để răn đe, Australia đề nghị các nền tảng xã hội ngăn chặn những video này.

 

Australia là một trong những quốc gia đang mạnh mẽ yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ngăn chặn các nội dung độc hại, bao gồm các hành vi bạo lực và kích động bạo lực, cực đoan.

Dư luận Australia đang gây sức ép để chính phủ nước này ngăn chặn người dân tiếp cận với các hình ảnh về vụ hành quyết tù nhân mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đề cập vào tuần trước. Người phát ngôn của Đảng Xanh, nghị sĩ Sarah Hanson Young đã gửi thư cho Bộ trưởng truyền thông và Ủy viên An ninh mạng Australia để hối thúc cơ quan chức năng thực hiện “mọi biện pháp cần thiết" để ngăn chặn việc phát trực tiếp hoặc truy cập trực tiếp hình ảnh vụ việc. Nghị sĩ Barnaby Joyce cũng khẳng định không muốn bất kỳ ai, trong đó bao gồm cả trẻ em của nước này chứng kiến vụ việc này.

Trước sức ép của dư luận, tối qua (12/10), người phát ngôn của Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman Grant cho biết, cơ quan này không có thẩm quyền ngăn chặn các vụ phát trực tiếp trên mạng nhưng theo các quy định pháp lý về an toàn trực tuyến của nước này, các nền tảng phải có trách nhiệm bảo vệ người sử dụng tại nước này trước những nội dung gây hại. Ủy ban An ninh mạng Australia đang theo dõi tình hình và sẽ cân nhắc các biện pháp phù hợp khi cần thiết.

Tuy vậy, sự can thiệp của cơ quan chức năng Australia vào việc phát trực tiếp vụ hành quyết (nếu vụ việc xảy ra) bị hạn chế bởi theo luật an toàn trực tuyến, Ủy viên An ninh mạng của nước này được quyền yêu cầu các nền tảng ngăn chặn người dùng truy cập vào những nội dung có chứa hình ảnh/video không được phân loại. Tuy vậy, các nội dung này cũng cần phải đáp ứng tiêu chí là hành vi "tội ác, sự tàn bạo, bạo lực hoặc các hiện tượng vi phạm chuẩn mực đạo đức, phép tắc ứng xử được đa số người chấp nhận". Trong trường hợp nếu vụ hành quyết được phát trực tiếp lại chưa thực sự đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí này.

Trong lúc những lo ngại về khả năng vụ hành quyết được phát trực tiếp đang gia tăng tại Australia, người phát ngôn của chính phủ Australia cũng trấn an người dân nước này rằng tuyên bố của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ mới chỉ là ý định chứ chưa phải là quyết định cuối cùng. Tuy vậy, người phát ngôn của chính phủ Australia cho biết nếu vụ việc được phát trực tiếp sẽ gây ra chấn động, khiến nhiều người đau lòng và khẳng định không một ai, bao gồm cả giới trẻ ở nước này đáng phải đối mặt với những hình ảnh này. Người phát ngôn của Chính phủ Australia khẳng định các nền tảng xã hội phải có trách nhiệm để vụ việc này xảy ra sẽ không xuất hiện trên bảng tin của người sử dụng mạng xã hội tại Australia.

Việt Nga/VOV-Australia
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