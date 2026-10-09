English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Mỹ sẽ phát trực tiếp vụ xử bắn tử tù thảm sát 13 binh sĩ

Thứ Sáu, 07:30, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth muốn công chúng chứng kiến ​​việc thi hành án tử hình (bằng phương pháp xử bắn) đối với cựu quân nhân Nidal Hasan, kẻ đã nổ súng sát hại 13 người trong một vụ tấn công tại căn cứ quân sự Mỹ.

Ông Pete Hegseth đã công bố kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết cựu chuyên gia tâm thần thuộc Lục quân Mỹ - người bị kết án sát hại 13 người tại một căn cứ quân sự ở Texas. Lý do mà ông Hegseth đưa ra khi làm vậy là để người dân Mỹ chứng kiến ​​hậu quả của những tội ác như thế này.

quan doi my se phat truc tiep vu xu ban tu tu tham sat 13 binh si hinh anh 1
Nidal Malik Hasan bị kết án tử hình vì vụ xả súng năm 2009 tại căn cứ Fort Hood. Ảnh: Reuters.

Cựu thiếu tá Lục quân Nidal Malik Hasan bị kết án tử hình vì vụ xả súng năm 2009 tại căn cứ Fort Hood. Ông ta dự kiến ​​sẽ đối mặt với đội xử bắn của quân đội Mỹ vào ngày 3/12. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện trong hơn 6 thập kỷ qua, và là vụ hành quyết đầu tiên do đội xử bắn của Lục quân Mỹ thực hiện kể từ Thế chiến II.

Hôm 8/10, Bộ trưởng Hegseth đã bảo vệ quyết định hành quyết Hasan ngay tại chính nơi y thực hiện vụ thảm sát.

“Hắn sẽ phải đối mặt với đội xử bắn gồm các binh sĩ - đúng như đáng lẽ phải thế - và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể theo dõi sự kiện này một cách công khai, bởi công chúng cần hiểu rằng những hành động kiểu này sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng”, ông Hegseth nói.

Theo tờ Washington Post và hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã xác nhận rằng vụ hành quyết sẽ được phát trực tiếp cho công chúng theo dõi, và các thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau.

Hasan, một người Hồi giáo sinh ra tại Mỹ và là cựu bác sĩ tâm thần của Lục quân, đã nổ súng tại một trung tâm xử lý thủ tục quân sự ở Fort Hood vào ngày 5/11/2009, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Được biết, hắn đã hô vang cụm từ tiếng Arab “Allahu akbar” (Chúa thật vĩ đại) trong suốt vụ tấn công.

Tay súng này trước đó từng trao đổi email với giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Anwar al-Awlaki – người sau đó đã tử vong trong một cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ tại Yemen.

Tại phiên tòa xét xử của quân đội, Hasan thừa nhận trách nhiệm về vụ thảm sát, tuyên bố rằng hắn hành động nhằm bảo vệ những người Hồi giáo khác khỏi các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Hasan bị kết tội giết người có chủ đích và âm mưu giết người vào năm 2013, đồng thời bị kết án tử hình. Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xem xét lại bản án vào tháng 3/2025, mở đường cho Tổng thống Donald Trump phê chuẩn việc thi hành án vào đầu tháng này theo đề xuất của ông Hegseth.

Việc thi hành án dự kiến ​​diễn ra lúc 13h ngày 3/12 tới, gần trùng với thời điểm xảy ra vụ tấn công ban đầu. Hasan vẫn có thể tìm cách trì hoãn việc thi hành án thông qua một vụ kiện riêng biệt tại tòa án liên bang dân sự.

Lần cuối cùng quân đội Mỹ thi hành án tử hình là vào năm 1961, khi một binh nhì bị treo cổ sau khi bị kết tội hiếp dâm và âm mưu giết hại một bé gái 11 tuổi.

Hình phạt tử hình bằng đội xử bắn vẫn hợp pháp tại 5 bang của Mỹ - gồm Idaho, Mississippi, Oklahoma, Nam Carolina và Utah - mặc dù phương pháp này hiếm khi được áp dụng.

Việc thi hành án tử hình công khai thậm chí còn hiếm gặp hơn trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Lần thi hành án công khai được ghi nhận rộng rãi cuối cùng tại Mỹ diễn ra ở Kentucky vào năm 1936, khi một kẻ sát nhân bị treo cổ trước sự chứng kiến ​​của hàng ngàn người.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”
Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”

VOV.VN - Iran vừa đưa ra cảnh báo rộng rãi đối với các nhà điều hành cơ sở lưu trú trên khắp Trung Đông, tuyên bố rằng các khách sạn và các cơ sở dân sự khác được sử dụng để chứa quân nhân Mỹ có thể được coi là "mục tiêu phòng thủ hợp pháp" nếu hoạt động này tiếp tục.

Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”

Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”

VOV.VN - Iran vừa đưa ra cảnh báo rộng rãi đối với các nhà điều hành cơ sở lưu trú trên khắp Trung Đông, tuyên bố rằng các khách sạn và các cơ sở dân sự khác được sử dụng để chứa quân nhân Mỹ có thể được coi là "mục tiêu phòng thủ hợp pháp" nếu hoạt động này tiếp tục.

Người lính Mỹ duy nhất bị hành quyết vì đào ngũ
Người lính Mỹ duy nhất bị hành quyết vì đào ngũ

VOV.VN - Trong Thế chiến II, có 48 binh sĩ Mỹ bị kết án tử hình vì tội đào ngũ. Tuy nhiên, bản án này chỉ được thi hành với duy nhất một người. Và điều đặc biệt là người lính này đã từ chối cơ hội sống vì nghĩ mình sẽ chỉ bị ngồi tù như những quân nhân khác.

Người lính Mỹ duy nhất bị hành quyết vì đào ngũ

Người lính Mỹ duy nhất bị hành quyết vì đào ngũ

VOV.VN - Trong Thế chiến II, có 48 binh sĩ Mỹ bị kết án tử hình vì tội đào ngũ. Tuy nhiên, bản án này chỉ được thi hành với duy nhất một người. Và điều đặc biệt là người lính này đã từ chối cơ hội sống vì nghĩ mình sẽ chỉ bị ngồi tù như những quân nhân khác.

Video quân nhân thứ 7 của Mỹ tử vong trong cuộc chiến Iran được đưa về nước
Video quân nhân thứ 7 của Mỹ tử vong trong cuộc chiến Iran được đưa về nước

VOV.VN - Ngày 9/3, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự lễ tiếp nhận thi thể quân nhân thứ 7 của Mỹ được xác nhận tử vong trong cuộc chiến Iran. Sự kiện diễn ra tại căn cứ không quân Dover (Mỹ). Trung sĩ Pennington đã tử thương tại căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia hôm 1/3 sau loạt không kích trả đũa của Iran.

Video quân nhân thứ 7 của Mỹ tử vong trong cuộc chiến Iran được đưa về nước

Video quân nhân thứ 7 của Mỹ tử vong trong cuộc chiến Iran được đưa về nước

VOV.VN - Ngày 9/3, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự lễ tiếp nhận thi thể quân nhân thứ 7 của Mỹ được xác nhận tử vong trong cuộc chiến Iran. Sự kiện diễn ra tại căn cứ không quân Dover (Mỹ). Trung sĩ Pennington đã tử thương tại căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia hôm 1/3 sau loạt không kích trả đũa của Iran.

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”
Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?
Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

VOV.VN - Việc 2 “lính đánh thuê Mỹ” bị lực lượng thân Nga bắt ở miền Đông Ukraine đang là vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Nga. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phía Nga sẽ cứng rắn trong vụ này để ngăn ngừa làn sóng “lính đánh thuê”.

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

VOV.VN - Việc 2 “lính đánh thuê Mỹ” bị lực lượng thân Nga bắt ở miền Đông Ukraine đang là vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Nga. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phía Nga sẽ cứng rắn trong vụ này để ngăn ngừa làn sóng “lính đánh thuê”.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm
Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ