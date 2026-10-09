Quân đội Mỹ sẽ phát trực tiếp vụ xử bắn tử tù thảm sát 13 binh sĩ

Ông Pete Hegseth đã công bố kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết cựu chuyên gia tâm thần thuộc Lục quân Mỹ - người bị kết án sát hại 13 người tại một căn cứ quân sự ở Texas. Lý do mà ông Hegseth đưa ra khi làm vậy là để người dân Mỹ chứng kiến ​​hậu quả của những tội ác như thế này.

Nidal Malik Hasan bị kết án tử hình vì vụ xả súng năm 2009 tại căn cứ Fort Hood. Ảnh: Reuters.

Cựu thiếu tá Lục quân Nidal Malik Hasan bị kết án tử hình vì vụ xả súng năm 2009 tại căn cứ Fort Hood. Ông ta dự kiến ​​sẽ đối mặt với đội xử bắn của quân đội Mỹ vào ngày 3/12. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện trong hơn 6 thập kỷ qua, và là vụ hành quyết đầu tiên do đội xử bắn của Lục quân Mỹ thực hiện kể từ Thế chiến II.

Hôm 8/10, Bộ trưởng Hegseth đã bảo vệ quyết định hành quyết Hasan ngay tại chính nơi y thực hiện vụ thảm sát.

“Hắn sẽ phải đối mặt với đội xử bắn gồm các binh sĩ - đúng như đáng lẽ phải thế - và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể theo dõi sự kiện này một cách công khai, bởi công chúng cần hiểu rằng những hành động kiểu này sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng”, ông Hegseth nói.

Theo tờ Washington Post và hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã xác nhận rằng vụ hành quyết sẽ được phát trực tiếp cho công chúng theo dõi, và các thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau.

Hasan, một người Hồi giáo sinh ra tại Mỹ và là cựu bác sĩ tâm thần của Lục quân, đã nổ súng tại một trung tâm xử lý thủ tục quân sự ở Fort Hood vào ngày 5/11/2009, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Được biết, hắn đã hô vang cụm từ tiếng Arab “Allahu akbar” (Chúa thật vĩ đại) trong suốt vụ tấn công.

Tay súng này trước đó từng trao đổi email với giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Anwar al-Awlaki – người sau đó đã tử vong trong một cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ tại Yemen.

Tại phiên tòa xét xử của quân đội, Hasan thừa nhận trách nhiệm về vụ thảm sát, tuyên bố rằng hắn hành động nhằm bảo vệ những người Hồi giáo khác khỏi các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Hasan bị kết tội giết người có chủ đích và âm mưu giết người vào năm 2013, đồng thời bị kết án tử hình. Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xem xét lại bản án vào tháng 3/2025, mở đường cho Tổng thống Donald Trump phê chuẩn việc thi hành án vào đầu tháng này theo đề xuất của ông Hegseth.

Việc thi hành án dự kiến ​​diễn ra lúc 13h ngày 3/12 tới, gần trùng với thời điểm xảy ra vụ tấn công ban đầu. Hasan vẫn có thể tìm cách trì hoãn việc thi hành án thông qua một vụ kiện riêng biệt tại tòa án liên bang dân sự.

ABC News: Quân đội Mỹ chuẩn bị những vụ hành quyết đầu tiên sau 65 năm VOV.VN - Lục quân Mỹ đang chuẩn bị thực hiện những vụ hành quyết đầu tiên đối với các quân nhân bị kết án tử hình kể từ năm 1961 nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh - ABC News đưa tin, trích dẫn một tài liệu kế hoạch nội bộ.

Lần cuối cùng quân đội Mỹ thi hành án tử hình là vào năm 1961, khi một binh nhì bị treo cổ sau khi bị kết tội hiếp dâm và âm mưu giết hại một bé gái 11 tuổi.

Hình phạt tử hình bằng đội xử bắn vẫn hợp pháp tại 5 bang của Mỹ - gồm Idaho, Mississippi, Oklahoma, Nam Carolina và Utah - mặc dù phương pháp này hiếm khi được áp dụng.

Việc thi hành án tử hình công khai thậm chí còn hiếm gặp hơn trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Lần thi hành án công khai được ghi nhận rộng rãi cuối cùng tại Mỹ diễn ra ở Kentucky vào năm 1936, khi một kẻ sát nhân bị treo cổ trước sự chứng kiến ​​của hàng ngàn người.