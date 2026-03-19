Australia điều tra các công ty phân phối xăng dầu có dấu hiệu găm hàng

Ngày 18/3, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia ra thông báo cho biết cơ quan này chính thức mở cuộc điều tra về cáo buộc hành vi cạnh tranh không lành mạnh của bốn nhà cung cấp nhiên liệu lớn của nước này là Ampol, BP Australia, Mobil Oil Australia và Viva Energy Australia.

Ảnh minh họa: Getty

Thông báo cho biết, cơ quan này đã nhận được các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp dầu diesel cho các nhà bán buôn và cơ sở phân phối độc quyền phục vụ khách hàng ở vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa của Australia.

Ủy ban này cũng cho biết hiện trong xã hội Australia, nhiều người tiêu dùng, doanh nghiệp và người nông dân lo ngại về việc giá nhiên liệu tăng cao và sự gián đoạn trong quá trình cung cấp mặt hàng này tới các cửa hàng bán lẻ do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Vì vậy, cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến thị trường và sẽ nhanh chóng hành động để thực thi luật cạnh tranh và luật bảo vệ người tiêu dùng nếu phát hiện hành vi sai phạm.

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia quyết định mở cuộc điều tra về việc phân phối xăng dầu đến nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của nước này sau khi nhiều cửa hàng bán lẻ không nhận được hàng, khiến người dân không thể mua được nhiên liệu.

Trước khi công bố quyết định này, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã gặp các nhà phân phối nhiên liệu để lắng nghe ý kiến của các bên về thực trạng phân phối xăng dầu ở nước này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Australia lo ngại một số nhà cung cấp xăng dầu có thể lợi dụng tình trạng này để găm hàng và sau đó bán ra với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận.