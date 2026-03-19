中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia điều tra các công ty phân phối xăng dầu có dấu hiệu găm hàng

Thứ Năm, 09:13, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh giá xăng dầu tại Australia liên tục tăng cao trong những ngày qua, thậm chí ở nhiều vùng nông thôn còn không có đủ nguồn cung khiến nhiều cột bơm xăng phải dừng hoạt động, cơ quan chức năng của nước này vừa chính thức mở cuộc điều tra về thực trạng này.

Ngày 18/3, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia ra thông báo cho biết cơ quan này chính thức mở cuộc điều tra về cáo buộc hành vi cạnh tranh không lành mạnh của bốn nhà cung cấp nhiên liệu lớn của nước này là Ampol, BP Australia, Mobil Oil Australia và Viva Energy Australia.

Thông báo cho biết, cơ quan này đã nhận được các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp dầu diesel cho các nhà bán buôn và cơ sở phân phối độc quyền phục vụ khách hàng ở vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa của Australia.

Ủy ban này cũng cho biết hiện trong xã hội Australia, nhiều người tiêu dùng, doanh nghiệp và người nông dân lo ngại về việc giá nhiên liệu tăng cao và sự gián đoạn trong quá trình cung cấp mặt hàng này tới các cửa hàng bán lẻ do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Vì vậy, cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến thị trường và sẽ nhanh chóng hành động để thực thi luật cạnh tranh và luật bảo vệ người tiêu dùng nếu phát hiện hành vi sai phạm.

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia quyết định mở cuộc điều tra về việc phân phối xăng dầu đến nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của nước này sau khi nhiều cửa hàng bán lẻ không nhận được hàng, khiến người dân không thể mua được nhiên liệu.

Trước khi công bố quyết định này, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã gặp các nhà phân phối nhiên liệu để lắng nghe ý kiến của các bên về thực trạng phân phối xăng dầu ở nước này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Australia lo ngại một số nhà cung cấp xăng dầu có thể lợi dụng tình trạng này để găm hàng và sau đó bán ra với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận.

Australia không cử tàu chiến đến eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa kêu gọi đồng minh NATO tham gia chiến dịch quân sự chống lại Iran tại eo biển Hormuz, ngày 16/3, Australia khẳng định nước này sẽ không cử tàu chiến tham gia chiến dịch của Mỹ.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia điều tra công ty phân phối xăng dầu găm hàng giá xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sai sót nghiêm trọng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Australia
Sai sót nghiêm trọng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Australia

VOV.VN - Thụ tinh trong ống nghiệm được sử dụng rất phổ biến tại Australia. Tuy vậy tại nước này ngày càng xuất hiện nhiều sai sót nghiêm trọng trong các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm khiến nhiều gia đình lo ngại những em bé mà họ sinh ra không phải là con của mình.

Sai sót nghiêm trọng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Australia

Sai sót nghiêm trọng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Australia

VOV.VN - Thụ tinh trong ống nghiệm được sử dụng rất phổ biến tại Australia. Tuy vậy tại nước này ngày càng xuất hiện nhiều sai sót nghiêm trọng trong các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm khiến nhiều gia đình lo ngại những em bé mà họ sinh ra không phải là con của mình.

Người Việt tại Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI
Người Việt tại Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI, cộng đồng người Việt tại Australia kỳ vọng các đại biểu sẽ thúc đẩy cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội để trí thức kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Người Việt tại Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI

Người Việt tại Australia đặt nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI, cộng đồng người Việt tại Australia kỳ vọng các đại biểu sẽ thúc đẩy cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội để trí thức kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Australia tăng nguồn cung 800 triệu lít nhiên liệu ra thị trường
Australia tăng nguồn cung 800 triệu lít nhiên liệu ra thị trường

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Australia tiếp tục tăng nhanh, hôm nay (13/3), nước này vừa công bố các biện pháp mới nhằm làm tăng nguồn cung khoảng 800 triệu lít nhiên liệu ra thị trường.

Australia tăng nguồn cung 800 triệu lít nhiên liệu ra thị trường

Australia tăng nguồn cung 800 triệu lít nhiên liệu ra thị trường

VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Australia tiếp tục tăng nhanh, hôm nay (13/3), nước này vừa công bố các biện pháp mới nhằm làm tăng nguồn cung khoảng 800 triệu lít nhiên liệu ra thị trường.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ