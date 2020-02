Australia kêu gọi không kỳ thị người Trung Quốc khi nCoV lan rộng

Trong lúc số người thiệt mạng và nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tiếp tục gia tăng tại Trung Quốc, tình trạng phân biệt đối xử với người gốc châu Á trong đó có người gốc Trung Quốc đang có dấu hiệu gia tăng tại Australia.

Người Trung Quốc ở Australia. Ảnh: Traveller.

Trước thực tế này, chính quyền Australia liên tiếp kêu gọi người dân dừng những hành động vô lý này.



Theo thông tin của chính quyền Australia, cho đến lúc này, số người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) tại nước này vẫn là 15, trong đó 5 người đã được ra viện. Trong 4 ngày qua cũng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm mới nào. Đáng lưu ý, tất cả các trường hợp nhiễm virus tại Australia hiện nay đều đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm virus.

Mặc dù chưa xuất hiện trường hợp lây chéo trong cộng đồng song kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tại Australia xuất hiện tình trạng phân biệt đối xử với người gốc Trung Quốc nói chung và người Châu Á nói riêng. Phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay, Bộ trưởng y tế Greg Hunt xác nhận việc xảy ra một số vụ phân biệt đối xử với người gốc Trung Quốc và bày tỏ sự cảm thông trước những khó khăn mà cộng đồng người Australia gốc Trung Quốc đang phải gánh chịu thời gian này.

Tuyên bố của Bộ trưởng Greg Hunt phản ánh thực tế nhiều dịch vụ do người gốc Trung Quốc cung cấp như nhà hàng, phòng khám bệnh, các cửa hàng...giờ đây đều rất vắng vẻ. Tại khu vực Box Hill thuộc thành phố Melbourne nơi đông người gốc Trung Quốc sinh sống, một số cửa hàng doanh thu giảm tới 90%. Không chỉ vậy, tình trạng phân biệt đối xử với người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung cũng đã xảy ra tại một số địa điểm công cộng. Truyền thông Australia đưa tin một vài người châu Á đã bị miệt thị khi đi trên các phương tiện công cộng hoặc đang đi đường.

Tình trạng này không chỉ gây ra sự bất công trong xã hội mà còn làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này, tác động tiêu cực tới nền kinh tế Australia vốn đang gặp nhiều khó khăn do hạn hán và cháy rừng. Trước tình trạng này, hôm 10/2, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne khẳng định “các hành động cực đoạn hoặc tiêu cực đều không được khuyến khích”.

Hôm 11/2, Bộ trưởng y tế Greg Hunt cũng kêu gọi người dân không nên ngại đến các nơi tập trung đông dân gốc Trung Quốc: “Các trung tâm thương mại đều an toàn. Cho dù là các trung tâm thương mại ở gần khu vực có đông người gốc Trung Quốc sinh sống thì cũng an toàn và không có lý do gì để không đến các khu vực này. Tôi cho rằng thông điệp quan trọng mà mọi người cần nắm bắt đó là an toàn, đoàn kết và tôn trọng”.

Giáo sư Brendan Murphy, Giám đốc y tế Australia khẳng định cho đến lúc này thì người dân Australia chưa cần lo lắng về việc virus corona thế hệ mới lây lan trong cộng đồng đồng thời yêu cầu người dân không nên phân biệt đối xử với những người gốc châu Á: “Chúng tôi rất lo ngại về hiện tượng bài ngoại và các hình thức phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đề cập về một nhóm người vì nơi họ từng đến chứ không phải vì là họ là ai. Tại Australia hiện không có trường hợp lây chéo nCoV trong cộng đồng. Tại đất nước này cũng không có lý do gì để xa lánh bất kỳ cộng đồng nào vì nguồn gốc xuất thân cũng như ngoại hình”.

Sở y tế hai bang Queensland và New South Wales, nơi có bệnh nhân nhiễm virus corona thế hệ mới đều đưa ra đưa ra cảnh báo về một số thông tin sai lệch được lan truyền trong dân về sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, các bác sỹ Australia cũng kêu gọi người dân nước này bình tĩnh và phản ứng phù hợp. Bác sỹ John Bonning, Chủ tịch trường đại học chuyên về cấp cứu y khoa ACEM ra tuyên bố kêu gọi mọi người tránh “hoảng loạn và chia rẽ” trong bối cảnh thông tin hỗn loạn./.