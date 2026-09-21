English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong phát triển AI

Thứ Hai, 14:44, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về AI trong khuôn khổ khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng LHQ diễn ra vào tuần này tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong việc giải quyết các thách thức đặt ra trong quá trình phát triển.

 

Ngày 20/9, trả lời phỏng vấn báo chí Australia trong lúc đang ở Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định AI là một hiện tượng toàn cầu và đóng vai trò thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hiện tại, theo ước tính, AI đã đóng góp khoảng 1% vào GDP của nước Mỹ và tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng, vì vậy Mỹ rất coi trọng việc phát triển AI.

australia keu goi my va trung quoc hop tac trong phat trien ai hinh anh 1
Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Reuters)

Ngoài những lợi ích rõ ràng, Thủ tướng Australia cho rằng AI cũng mang đến những rủi ro và các quốc gia trên thế giới cần thảo luận về một khuôn khổ toàn cầu cho việc triển khai AI. Trong đó, Thủ tướng Australia Albanese khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong tiến trình này là rất quan trọng.

“Tôi hy vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này sẽ mang lại tiến triển, bởi thực tế là họ chính là hai cường quốc hàng đầu. Do đó, chúng tôi mong muốn thấy sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực AI. Trong quá khứ, chúng ta từng chứng kiến ​​điều này đối với các công nghệ mới hay thậm chí là vấn đề vũ khí hạt nhân - chẳng hạn như việc thiết lập các thỏa thuận và quy tắc thông qua Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ mong chờ những bước tiến trong quan hệ giữa hai quốc gia này, mà còn tin rằng các cường quốc tầm trung - như Australia - cũng đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này”, ông Albanese nói.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho rằng con người cần nắm vai trò kiểm soát trong khi phát triển bất kỳ công nghệ mới nào.

Khi được hỏi về khả năng Australia tự phát triển các mô hình AI của riêng mình, Thủ tướng Albanese cho biết nước này đang chủ yếu hợp tác với các công ty Mỹ, nơi có khả năng định hình quá trình phát triển AI và đi tiên phong trong lĩnh vực này. Trong quá trình này, Australia chú trọng việc sử dụng AI phục vụ lợi ích quốc gia, muốn có chỗ đứng trong lĩnh vực này và trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp AI toàn cầu.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thi cử thời AI: Khi công nghệ trở thành công cụ gian lận
Thi cử thời AI: Khi công nghệ trở thành công cụ gian lận

VOV.VN - Sự xuất hiện của kính AI, nhẫn thông minh và các thiết bị hỗ trợ tích hợp trí tuệ nhân tạo đang tạo ra thách thức mới đối với công tác bảo đảm công bằng trong thi cử tại Trung Quốc. Bên cạnh việc siết chặt kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần đổi mới phương thức đánh giá để thích ứng với thời đại AI.

Thi cử thời AI: Khi công nghệ trở thành công cụ gian lận

Thi cử thời AI: Khi công nghệ trở thành công cụ gian lận

VOV.VN - Sự xuất hiện của kính AI, nhẫn thông minh và các thiết bị hỗ trợ tích hợp trí tuệ nhân tạo đang tạo ra thách thức mới đối với công tác bảo đảm công bằng trong thi cử tại Trung Quốc. Bên cạnh việc siết chặt kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần đổi mới phương thức đánh giá để thích ứng với thời đại AI.

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự
Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

Ông Trump mở cuộc thăm dò ý kiến ​​để đổi tên Trí tuệ nhân tạo (AI)
Ông Trump mở cuộc thăm dò ý kiến ​​để đổi tên Trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên mạng xã hội X và trên Truth Social - nền tảng riêng của ông, kêu gọi đổi tên khái niệm “Trí tuệ nhân tạo”.

Ông Trump mở cuộc thăm dò ý kiến ​​để đổi tên Trí tuệ nhân tạo (AI)

Ông Trump mở cuộc thăm dò ý kiến ​​để đổi tên Trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên mạng xã hội X và trên Truth Social - nền tảng riêng của ông, kêu gọi đổi tên khái niệm “Trí tuệ nhân tạo”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ