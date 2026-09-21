Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong phát triển AI

Ngày 20/9, trả lời phỏng vấn báo chí Australia trong lúc đang ở Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định AI là một hiện tượng toàn cầu và đóng vai trò thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hiện tại, theo ước tính, AI đã đóng góp khoảng 1% vào GDP của nước Mỹ và tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng, vì vậy Mỹ rất coi trọng việc phát triển AI.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Reuters)

Ngoài những lợi ích rõ ràng, Thủ tướng Australia cho rằng AI cũng mang đến những rủi ro và các quốc gia trên thế giới cần thảo luận về một khuôn khổ toàn cầu cho việc triển khai AI. Trong đó, Thủ tướng Australia Albanese khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong tiến trình này là rất quan trọng.

“Tôi hy vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này sẽ mang lại tiến triển, bởi thực tế là họ chính là hai cường quốc hàng đầu. Do đó, chúng tôi mong muốn thấy sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực AI. Trong quá khứ, chúng ta từng chứng kiến ​​điều này đối với các công nghệ mới hay thậm chí là vấn đề vũ khí hạt nhân - chẳng hạn như việc thiết lập các thỏa thuận và quy tắc thông qua Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ mong chờ những bước tiến trong quan hệ giữa hai quốc gia này, mà còn tin rằng các cường quốc tầm trung - như Australia - cũng đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này”, ông Albanese nói.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho rằng con người cần nắm vai trò kiểm soát trong khi phát triển bất kỳ công nghệ mới nào.

Khi được hỏi về khả năng Australia tự phát triển các mô hình AI của riêng mình, Thủ tướng Albanese cho biết nước này đang chủ yếu hợp tác với các công ty Mỹ, nơi có khả năng định hình quá trình phát triển AI và đi tiên phong trong lĩnh vực này. Trong quá trình này, Australia chú trọng việc sử dụng AI phục vụ lợi ích quốc gia, muốn có chỗ đứng trong lĩnh vực này và trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp AI toàn cầu.