Ông Trump mở cuộc thăm dò ý kiến ​​để đổi tên Trí tuệ nhân tạo (AI)

“Nhiều người nghĩ rằng cụm từ “Trí tuệ nhân tạo” không chính xác và rất thiếu tinh tế liên quan AI, hay Trí tuệ nhân tạo”, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cuộc bình chọn về việc đổi tên khái niệm "Trí tuệ nhân tạo". Ảnh: Reuters

“Một mô tả trang nhã và chính xác hơn nhiều về hiện tượng mới này sẽ là Trí tuệ siêu việt (SI) hoặc Trí tuệ cực đoan (EI) hoặc Trí tuệ tối cao (SI)”, ông viết. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã mở một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên các nền tảng, với các lựa chọn để bỏ phiếu cho “cái tên tốt nhất cho “cuộc cách mạng” ngày càng phát triển này”.

Hiện, cái tên “Trí tuệ siêu việt” đang dẫn đầu trên X với khoảng 39% số phiếu. Cuộc thăm dò diễn ra ngay sau khi ông Trump gọi những lo ngại xung quanh AI là một “trò lừa bịp” trên mạng xã hội trong tuần qua. Ông cũng nói rằng ông sẽ không cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI, điều này phù hợp với việc chính quyền của ông nhiệt tình đón nhận công nghệ này.

Theo báo cáo của tờ New York Times, Tổng thống Donald Trump muốn gặp gỡ các giám đốc điều hành AI vào tuần này. Tuy nhiên, chưa có cuộc gặp nào được xác nhận.

Cả Giám đốc điều hành của Anthropic, Dario Amodei, và Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, gần đây đều đồng ý rằng ngành công nghiệp nên làm chậm quá trình phát triển AI. Trước đó, một nhà nghiên cứu của Anthropic từ chức vì cho rằng AI có thể “giết chết tất cả chúng ta” vào cuối thập kỷ này.