English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump mở cuộc thăm dò ý kiến ​​để đổi tên Trí tuệ nhân tạo (AI)

Chủ Nhật, 23:13, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên mạng xã hội X và trên Truth Social - nền tảng riêng của ông, kêu gọi đổi tên khái niệm “Trí tuệ nhân tạo”.

“Nhiều người nghĩ rằng cụm từ “Trí tuệ nhân tạo” không chính xác và rất thiếu tinh tế liên quan AI, hay Trí tuệ nhân tạo”, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội.

Ong trump mo cuoc tham do y kien de doi ten tri tue nhan tao ai hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cuộc bình chọn về việc đổi tên khái niệm "Trí tuệ nhân tạo". Ảnh: Reuters

“Một mô tả trang nhã và chính xác hơn nhiều về hiện tượng mới này sẽ là Trí tuệ siêu việt (SI) hoặc Trí tuệ cực đoan (EI) hoặc Trí tuệ tối cao (SI)”, ông viết. Sau đó, Tổng thống Mỹ đã mở một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên các nền tảng, với các lựa chọn để bỏ phiếu cho “cái tên tốt nhất cho “cuộc cách mạng” ngày càng phát triển này”.

Hiện, cái tên “Trí tuệ siêu việt” đang dẫn đầu trên X với khoảng 39% số phiếu. Cuộc thăm dò diễn ra ngay sau khi ông Trump gọi những lo ngại xung quanh AI là một “trò lừa bịp” trên mạng xã hội trong tuần qua. Ông cũng nói rằng ông sẽ không cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI, điều này phù hợp với việc chính quyền của ông nhiệt tình đón nhận công nghệ này.

Theo báo cáo của tờ New York Times, Tổng thống Donald Trump muốn gặp gỡ các giám đốc điều hành AI vào tuần này. Tuy nhiên, chưa có cuộc gặp nào được xác nhận.

Cả Giám đốc điều hành của Anthropic, Dario Amodei, và Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, gần đây đều đồng ý rằng ngành công nghiệp nên làm chậm quá trình phát triển AI. Trước đó, một nhà nghiên cứu của Anthropic từ chức vì cho rằng AI có thể “giết chết tất cả chúng ta” vào cuối thập kỷ này.

1789858292084_1986666846640848700_1113402460603075293_1925390f502b537736efdb77d152d1d3.jpg

Ông Trump tuyên bố sẽ thành lập “AI Force”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 tuyên bố sẽ thành lập một “Lực lượng AI” và sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ ngày càng gia tăng về tốc độ phát triển và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cơn sốt AI: “Liều thuốc” hay rủi ro mới của kinh tế Mỹ?
Cơn sốt AI: “Liều thuốc” hay rủi ro mới của kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang bất đồng với nhiều lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo (AI) về tốc độ phát triển công nghệ, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào đầu tư cho AI và các trung tâm dữ liệu.

Cơn sốt AI: “Liều thuốc” hay rủi ro mới của kinh tế Mỹ?

Cơn sốt AI: “Liều thuốc” hay rủi ro mới của kinh tế Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đang bất đồng với nhiều lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo (AI) về tốc độ phát triển công nghệ, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào đầu tư cho AI và các trung tâm dữ liệu.

Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?
Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ suýt gặp sự cố nghiêm trọng sau khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp báo cáo tình báo sai lệch về tàu của Trung Quốc ở Trung Đông.

Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?

Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ suýt gặp sự cố nghiêm trọng sau khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp báo cáo tình báo sai lệch về tàu của Trung Quốc ở Trung Đông.

Ai quản các CEO AI - những người nắm vận mệnh nhân loại?
Ai quản các CEO AI - những người nắm vận mệnh nhân loại?

VOV.VN - Mối lo AI vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa sự tồn vong của nhân loại là thật. Nhưng cái đáng lo trước mắt không phải là một cỗ máy tự hủy diệt con người, mà là cách con người phát triển, kiểm soát và sử dụng công nghệ này. Những người dẫn dắt ngành công nghiệp AI mới là đối tượng cần nằm trong tầm ngắm.

Ai quản các CEO AI - những người nắm vận mệnh nhân loại?

Ai quản các CEO AI - những người nắm vận mệnh nhân loại?

VOV.VN - Mối lo AI vượt khỏi tầm kiểm soát và đe dọa sự tồn vong của nhân loại là thật. Nhưng cái đáng lo trước mắt không phải là một cỗ máy tự hủy diệt con người, mà là cách con người phát triển, kiểm soát và sử dụng công nghệ này. Những người dẫn dắt ngành công nghiệp AI mới là đối tượng cần nằm trong tầm ngắm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ