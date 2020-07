Australia lo ngại Covid-19 lây lan rộng tại bang New South Wales

Ngày 20/7, bang New South Wales của Australia ghi nhận 20 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua. Mặc dù con số này chưa phải là nhiều nếu so với bang Victoria, điểm nóng về Covid-19 hiện nay tại Australia song đây là mức tăng kỷ lục tại bang này trong 3 tháng qua.

Bãi biển Bondi nổi tiếng của Sydney vẫn đông người vào hôm qua khiến các chuyên gia lo ngại người dân Sydney không thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội. Nguồn: EDWINA PICKLES

Không chỉ tăng về số lượng, các ổ dịch mới tại bang New South Wales cũng nhiều hơn, đến cả vùng Bateman Bay, nằm ở khu vực giữa thành phố Sydney và biên giới giữa bang New South Wales và Victoria khiến cho chính quyền lo ngại. Trước tình hình này, chính quyền bang New South Wales tiếp tục thắt chặt kiểm soát biên giới với bang Victoria khi chỉ cho phép người dân qua lại biên giới với ba lý do là đi học, đi làm hoặc chăm sóc sức khỏe.



Đối với các điểm nóng Covid-19 hiện tại, chính quyền bang New South Wales khuyến cáo người dân nên sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đường. Chính quyền bang New South Wales cũng yêu cầu người dân hạn chế đi lại và tụ tập đông người trong khi phương tiện giao thông công cộng được cảnh báo là tiềm ẩn nhiều rủi ro truyền nhiễm bệnh. Những tuần tới được bang New South Wales xác định là thời điểm mấu chốt để bang này có thể ngăn chặn dịch bệnh để Covid-19 không bùng phát trở lại như tại bang Victoria.

Trong lúc tình hình dịch Covid-19 tiếp tục lây lan tại bang New South Wales, thì tại bang Victoria, số ca Covid-19 mới ghi nhận trong 24h qua giảm xuống còn 275 trường hợp. Mặc dù số lượng ca mới đã giảm so với ngày hôm qua song vẫn chưa thể đảm bảo rằng đây sẽ là xu thế.

Ngày 19/7, chính quyền bang Victoria cũng ban hành quy định buộc người dân từ 12 tuổi trở lên ở các khu vực điểm nóng Covid-19 phải sử dụng khẩu trang hoặc che mặt khi ra đường. Chính quyền sẽ cấp hàng triệu khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt cho các trường học nằm trong khu vực điểm nóng Covid-19.

Ngoài tình hình dịch Covid-19 đáng lo ngại tại hai bang Victoria và New South Wales, các bang và vùng lãnh thổ còn lại của Australia đều kiểm soát tốt dịch bệnh và gần như không xuất hiện ca Covid-19 mới. Tính đến ngày 20/7, Austraia có 11.877 ca Covid-19, trong đó 8.252 người đã khỏi bệnh và 123 người đã thiệt mạng./.