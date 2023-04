Australia, New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự ANZAC

Kế hoạch này được hai bên xây dựng dựa trên cơ sở thỏa thuận quốc phòng đã ký năm 2018 nhằm hợp tác chặt chẽ hơn để duy trì ổn định khu vực và nâng cao hiệu quả của các hoạt động chung về hậu cần, liên lạc và đào tạo.

Tham mưu trưởng Lục quân Australia Trung tướng Simon Stuart và Tham mưu trưởng Lục quân New Zealand, Thiếu tướng John Boswell tại buổi ký kết Kế hoạch ANZAC. Nguồn: BQP Australia

Theo Trung tướng Simon Stuart, Tham mưu trưởng Lục quân Australia, Kế hoạch ANZAC, được đặt tên theo một lực lượng chung của Australia và New Zealand trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhằm mục đích làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác lâu đời giữa quân đội Australia và New Zealand; nâng cao khả năng tương tác, năng lực hiệp đồng tác chiến, hỗ trợ hậu cần bảo đảm, thông tin liên lạc, sẵn sàng đáp ứng các tình huống bất ngờ trong bối cảnh các nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng trong khu vực.

Tham mưu trưởng Lục quân hai nước Australia và New Zealand đã ký kết Kế hoạch ANZAC tại Wellington, New Zealand. Nguồn: BQP Australia

Sự hợp tác này sẽ giúp cả hai quân đội được chuẩn bị tốt hơn để hợp tác cùng nhau nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ đảm bảo an ninh và ổn định khu vực, cũng như các hoạt động viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Kế hoạch này cũng sẽ hỗ trợ việc tham gia Chương trình hợp tác Quân sự năm nước Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, cũng như củng cố khả năng chia sẻ thông tin tình báo trong liên minh Ngũ nhãn (Five Eyes).

Thiếu tướng John Boswell, Tham mưu trưởng Lục quân New Zealand, cho biết, Kế hoạch ANZAC là một bước tiến cho quan hệ đối tác chiến lược xuyên Tasman. Theo đó, là những nước láng giềng và đồng minh thân thiết, Australia và New Zealand cam kết hỗ trợ an ninh cho nhau, phối hợp chặt chẽ và duy trì sự tập trung vào an ninh và ổn định trong khu vực./.