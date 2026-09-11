Australia ngăn chặn thành công 16 âm mưu khủng bố

Trong tuyên bố đưa ra hôm nay nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11/9, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Australia Mike Burgess cho biết, trong 9 tháng qua, cơ quan của ông đã ngăn chặn thành công 16 âm mưu khủng bố. Còn nếu tính từ năm 2014, số âm mưu khủng bố mà cơ quan này đã ngăn chặn lên tới 33 vụ.

Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Australia Mike Burgess. (Ảnh: ABC News)

Ông Mike Burgess cho biết giờ đây các âm mưu khủng bố đã rất khác, thay vì hoạt động quy mô lớn và phức tạp như trước thì nay cơ quan chức năng của Australia phải đối mặt với những cá nhân hay các nhóm nhỏ sử dụng vũ khí thô sơ với chiến thuật đơn giản. Ông Burgess cũng cho biết, chủ nghĩa cực đoan bạo lực dòng Sunni chiếm phần lớn các vụ chống khủng bố mà cơ quan tình báo nước này thụ lý và nhiều vụ trong số này xuất phát từ các tư tưởng cực đoan và cả những người có nhiều đức tin khác nhau.

Ông Burgess cũng cho hay, giờ đây, nhiều người dân nước này đang bị cực đoan hóa nhanh chưa từng có. Trong số 16 âm mưu khủng bố mà cơ quan này đã ngăn chặn thành công có những vụ là âm mưu tấn công bài Do Thái hay lời đe dọa giết người Hồi giáo hoặc ủng hộ bạo lực phân biệt chủng tộc.

Theo ông Burgess, môi trưởng khủng bố hiện nay cũng rất khác so với 25 năm trước. Sự gia tăng của các bất bình, thái độ thiếu khoan dung và tình trạng phân cực xã hội đang làm suy giảm môi trường an ninh, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ bạo lực có động cơ chính trị.

Theo đánh giá chung, tình hình tại Australia hiện nay là “có thể xảy ra” khủng bố nhưng ông Burgess cũng trấn an người dân nước này rằng không nên quá lo ngại bởi các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình để đảm bảo cho người dân được sống an toàn.