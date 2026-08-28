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Mỹ sẽ đưa nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11/9 ra xét xử sau gần 27 năm

Thứ Sáu, 05:38, 28/08/2026
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VOV.VN - Phiên tòa xét xử Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6/2028, gần 27 năm sau các vụ tấn công khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Một thẩm phán quân sự Mỹ ngày 26/8 đã ấn định phiên xét xử Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ. Vụ án bắt đầu từ ngày 5/6/2028 tại Vịnh Guantanamo. Các công tố viên trước đó đề nghị tiến hành xét xử trong năm 2027, nhưng thẩm phán cho rằng thời điểm này là quá sớm.        

Nghi phạm Khalid Sheikh Mohammed bị bắt tại Pakistan năm 2003 và được chuyển tới nhà tù quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo năm 2006. Ông ta bị cáo buộc là người lên kế hoạch chính cho các vụ tấn công ngày 11/9/2001 và đang đối mặt với các cáo buộc có thể dẫn tới án tử hình.

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Cú đâm thứ hai vào tòa WTC 2 trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khiến tất cả người Mỹ nhận ra chẳng có tai nạn nào cả mà đây là vụ tấn công vào các biểu tượng của nước Mỹ. Vụ tấn công xảy ra trong lúc việc sơ tán và cứu hỏa đang được thực hiện ở tòa WTC 1 và 2. (Ảnh: REUTERS)

Việc ấn định ngày xét xử đánh dấu bước tiến đáng kể trong một trong những vụ án kéo dài và phức tạp nhất của hệ thống ủy ban quân sự Mỹ.

Tháng 7/2024, Mohammed cùng hai bị cáo khác từng đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên quân sự. Theo đó, các bị cáo sẽ nhận tội đối với những cáo buộc liên quan tới vụ 11/9 để đổi lấy việc loại bỏ án tử hình và chấp nhận mức án tù chung thân.        

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Lloyd Austin hủy thỏa thuận này. Sau một quá trình tranh tụng kéo dài, tháng 7/2025, một tòa phúc thẩm liên bang tại Washington phán quyết ông Austin có thẩm quyền hủy bỏ thỏa thuận, mở đường để vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử.

Quá trình truy tố Mohammed và các bị cáo khác đã bị trì hoãn trong nhiều năm, một phần do tranh cãi về khả năng sử dụng các bằng chứng và lời khai thu được trong thời gian các nghi phạm bị CIA giam giữ và thẩm vấn tại các cơ sở bí mật ở nước ngoài. Mohammed từng bị áp dụng các kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt.

Các vụ tấn công ngày 11/9/2001 vào tòa tháp đôi tại New York và Lầu Năm Góc do Tổ chức khủng bố al-Qaeda thực hiện đã khiến 2.976 nạn nhân thiệt mạng và dẫn tới những thay đổi sâu rộng trong chính sách an ninh và chống khủng bố của Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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