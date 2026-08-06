Đức điều tra nghi vấn khủng bố khi phát hiện UAV mang chất nổ gần máy bay Ukraine

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ gần một máy bay vận tải của Hãng hàng không Antonov của Ukraine trong khu vực an ninh của sân bay.

Theo cảnh sát Đức, thiết bị khả nghi được phát hiện trong đêm ngày 04, rạng sáng 05/08 tại khu vực hàng hóa đặc biệt của sân bay. Ảnh: Reuters

Theo cảnh sát Đức, thiết bị khả nghi được phát hiện trong đêm 4, rạng sáng 5/8 tại khu vực hàng hóa đặc biệt của sân bay. Lực lượng công binh đã sử dụng robot chuyên dụng để kiểm tra, vô hiệu hóa thiết bị và tháo ngòi nổ an toàn. Hai đường băng của sân bay phải tạm thời đóng cửa, trong đó một đường băng đã được mở lại sau khi lực lượng chức năng xác nhận không còn nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, cùng thời điểm, một máy bay chở hàng của DHL đã phải hủy lệnh hạ cánh xuống Leipzig và bất ngờ va chạm với một vật thể lạ trên không, gây hư hỏng nhẹ. Dù vậy, phi hành đoàn vẫn bình tĩnh điều khiển máy bay và đáp an toàn xuống sân bay dự phòng. Giới chức địa phương không loại trừ khả năng đây lại là một cuộc va chạm với UAV khác.

Đến nay, các cơ quan chống khủng bố của Đức đã tiếp quản cuộc điều tra, song chưa công bố kết luận về thủ phạm hay động cơ của vụ việc.

Giới phân tích cảnh báo, chuỗi sự cố liên tiếp này là tín hiệu báo động đỏ về nguy cơ từ các UAV mang chất nổ tấn công vào hạ tầng hàng không và logistics tại châu Âu. Vụ việc nhiều khả năng sẽ thúc đẩy Đức tăng cường các biện pháp bảo vệ sân bay và các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các nguy cơ phá hoại và chiến tranh hỗn hợp.