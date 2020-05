Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19

Kế hoạch này được là sẽ đặt nền tảng cho chương trình viện trợ phát triển của Australia trong hai năm tới. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 29/5, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne và Bộ trưởng Phát triển quốc tế, Thái Bình Dương Alex Hawke cho biết, dịch Covid-19 đang đặt các quốc gia đối mặt với nhiều thách thức.

Dịch Covid-19 khiến Australia tái cơ cấu vốn viện trợ phát triển để hỗ trợ các nước đối phó với tình hình mới. Nguồn: ABC News.

Thông qua kế hoạch Đối tác phục hồi, Australia mở ra một lĩnh vực hợp tác mới nhằm hỗ trợ các đối tác ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á đảm bảo an ninh y tế, phục hồi kinh tế và đảm bảo sự ổn định trong khu vực giai đoạn dịch Covid-19.

Để đạt được mục tiêu này, Australia sẽ tái cơ cấu nguồn vốn viện trợ phát triển, cắt giảm tiền dành cho các chương trình đòi hỏi phải có sự gặp mặt trực tiếp như các chương trình học bổng, thể thao, tình nguyện viên không thực hiện được do các nước không cho công dân ra nước ngoài để dành tiền cho lĩnh vực hợp tác mới.

Cụ thể, Australia sẽ sử dụng 280 triệu AUD từ nguồn vốn tái cơ cấu để hỗ trợ các nước Thái Bình Dương, Timor Leste và các đối tác khác tại Đông Nam Á giải quyết các thách thức về y tế, nhân đạo xuất hiện trong lúc phải đối phó với dịch Covid-19.

Papua New Guinea là được cho là quốc gia nhận được nhiều viện trợ nhất trong chương trình nhằm giúp quốc đảo này đối mặt với những vấn đề y tế, kinh tế, xã hội nảy sinh do đại dịch Covid-19. Ngoài Papua New Guinea, các quốc đảo Thái Bình Dương, Timor Leste và Indonesia được cho là những quốc gia sẽ được Australia ưu tiên đưa vào chương trình này.

Theo kế hoạch của Bộ Ngoại giao Australia, trong năm tài chính 2019-2020, nước này dự kiến chi 4 tỷ AUD cho nguồn vốn viện trợ phát triển. Trong đó, Việt Nam dự kiến nhận được 78,2 triệu AUD trong khuôn khổ chương trình này./.