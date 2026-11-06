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Australia truy thu Uber hơn 81 triệu AUD tiền thuế

Thứ Sáu, 16:40, 06/11/2026
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VOV.VN - Uber, công ty công nghệ cung cấp nền tảng kết nối khách hàng với tài xế thông qua ứng dụng điện thoại vừa bị một tòa án Australia truy thu thuế hơn 81 triệu AUD đối với khoản "tiền lương" mà công ty này trả cho các tài xế. Phán quyết này tạo tiền lệ quan trọng về nghĩa vụ pháp lý của các công ty công nghệ.

 

Tòa án Tối cao bang New South Wales của Australia vừa ra phán quyết yêu cầu công ty Uber phải nộp khoản thuế hơn 81 triệu AUD cho khoản tiền lương mà công ty này đã chi trả cho các tài xế từ năm 2015 đến năm 2020.

australia truy thu uber hon 81 trieu aud tien thue hinh anh 1
Hình minh họa: ABC news

Uber lập luật rằng họ chỉ là đơn vị thu hộ tiền thanh toán của khách hàng và các tài xế là đối tác của họ chứ không phải là nhân viên nên Uber không phải nộp thuế đối với các khoản tiền trả cho tài xế. Tuy vậy phán quyết của tòa án khẳng định, do các tài xế có nghĩa vụ pháp lý phải vận chuyển hành khách khi đã chấp nhận yêu cầu, nên các khoản thanh toán cho tài xế sau khi hoàn thành chuyến đi được “xem là tiền lương” và vì thế Uber phải đóng thuế cho khoản tiền này.

Liên đoàn người lao động làm việc trong lĩnh vực vận tải của Australia khẳng định, phán quyết của Tòa là lời cảnh tỉnh đối với các công ty công nghệ đang tìm cách lách luật rằng, cho dù không phải là nhân viên chính thức song khoản tiền trả cho những người lao động vẫn cần phải đóng thuế.

Số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2025, người dân Australia đã chi 14,5 tỷ AUD cho Uber mang về khoản lợi nhuận lên tới 2,1 tỷ AUD cho công ty này. Tuy vậy, Uber cho rằng họ phải trả 1,85 tỷ AUD phí dịch vụ cho các đơn vị liên kết ở nước ngoài nên chỉ phải nộp một khoản thuế doanh nghiệp rất nhỏ.

Năm 2024, Uber đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trong một vụ kiện tập thể do các tài xế taxi truyền thống tại bang Victoria của Australia khởi xướng. Theo đó, Uber đồng ý chi trả 271,8 triệu AUD mà không thừa nhận trách nhiệm pháp lý, liên quan đến việc các tài xế taxi truyền thống bị sụt giảm thu nhập và mất giá trị giấy phép kinh doanh do chiến lược mở rộng quyết liệt của Uber.

Việt Nga/VOV-Australia
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