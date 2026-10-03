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Hàng loạt công ty lớn tại Australia không nộp thuế thu nhập

Thứ Bảy, 17:16, 03/10/2026
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VOV.VN - Báo cáo mới công bố của Cơ quan Thuế Australia cho thấy có tới 27% công ty lớn hoạt động tại nước này, trong đó có công ty có doanh thu lên tới hơn 13 tỷ AUD nhưng lại không nộp thuế thu nhập cho chính quyền. Đây là thực tế khiến cho cơ quan thuế của nước này đau đầu.

 

Theo thông báo của Cơ quan Thuế Australia, trong năm tài chính 2024-2025, có 1149 tương đương với 27% doanh nghiệp lớn hoạt động tại nước này không đóng đóng thuế thu nhập cho cơ quan chức năng.

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Công ty nhiên liệu AGL với doanh thu lên tới hơn 13.1 tỷ AUD nằm trong danh sách không nộp thuế thu nhập của Australia, Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, trong số các các công ty không đóng thuế có công ty nhiên liệu AGL với doanh thu lên tới hơn 13.1 tỷ AUD. Tiếp đó là công ty khí gas tự nhiên Ichthys LNG với doanh thu hơn 9.6 tỷ AUD; công ty viễn thông Singtel có doanh thu hơn 8.3 tỷ AUD, công ty xây dựng CCCI Australia có doanh thu hơn 7.7 tỷ AUD…đều không nộp một đồng thuế thu nhập nào.

Theo ông Jason Ward, chuyên gia phân tích chính tại Trung tâm Trách nhiệm Giải trình và Nghiên cứu Thuế Doanh nghiệp Quốc tế của Australia, nhiều công ty hoạt động tại nước này không nộp thuế thu nhập tại Australia vì các công ty này đặt quyền sở hữu trí tuệ ở những nước được mệnh danh là “thiên đường thuế” nên khi lợi nhuận phát sinh từ đây không được tính thuế tại Australia mà sẽ tính thuế ở nơi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Mặc dù số lượng công ty lớn không nộp thuế thu nhập là không nhỏ nhưng theo bà Michelle Sams, Phó ủy viên Cơ quan Thuế nếu so với năm 2013-2014 thì vẫn còn chưa bằng vì khi đó, tỷ lệ các công ty lớn không đóng thuế lên tới 36%. 

Nhiều người dân Australia không hài lòng với việc công ty lớn vận dụng quy định để không phải đóng thuế cao tại Australia nhưng bà Michelle Sam cho biết, việc không đóng thuế không có nghĩa là họ làm sai. Tuy vậy, Cơ quan Thuế của Australia luôn theo dõi sát sao hoạt động của các công ty này, trong đó đặc biệt lưu ý các công ty công nghệ và công ty nằm trong chuỗi cung ứng.

Việt Nga/VOV-Sydney
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