Ba Lan kêu gọi thận trọng về các cam kết tài trợ mới cho Ukraine

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Tusk cho biết, đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao phải trình bày chính xác và thận trọng lập trường của chính phủ. Thủ tướng Ba Lan cho rằng, cuộc họp này sẽ thể hiện trách nhiệm của châu Âu về sự sẵn sàng và nguồn tài trợ quốc phòng chung, đồng thời khẳng định Ba Lan là một hình mẫu cho liên minh trong lĩnh vực này.

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay sẽ được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 7-8/7. Thủ tưởng Ba Lan nhấn mạnh rằng, lập trường ủng hộ đối với Ukraine, nhưng cảnh báo không đưa ra thêm bất kỳ cam kết nào.

Ông cũng lưu ý, Ba Lan đang gánh vác một trọng trách lớn trong việc bảo đảm an ninh biên giới phía Đông của EU và cần được đối xử tương xứng. Thủ tướng cũng đề cập đến cuộc hội đàm giữa các ngoại trưởng Ba Lan và Ukraine - diễn ra vào sáng 3/7, trong đó đề cập đến những căng thẳng liên quan các tuyên bố gần đây của Ukraine về đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân đội Kháng chiến Ukraine (UPA).

Ảnh minh họa PAP

Ông cho biết đã nhận được tín hiệu cho thấy các chính trị gia Ukraine hiểu được sự cần thiết phải tránh leo thang và tham gia vào cuộc đối thoại thẳng thắn về quá khứ, đồng thời nhấn mạnh mặc dù quan hệ tốt đẹp giữa Ba Lan và Ukraine có lợi cho cả hai nước nhưng điều đó cũng đòi hỏi nỗ lực từ phía Kiev và không nên có thái độ thù địch hay coi thường.

Cuộc tranh chấp lịch sử giữa 2 quốc gia liên quan tới di sản trước đây của UPA, một lực lượng dân tộc chủ nghĩa đã chiến đấu giành độc lập cho Ukraine trong và sau Thế chiến II. Nhiều người Ukraine coi các thành viên UPA là anh hùng dân tộc vì đã kháng chiến chống lại Đức Quốc xã và Liên Xô, cũng như vai trò của họ trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ukraine.

Tuy nhiên, tại Ba Lan, nhóm này được biết đến rộng rãi với các vụ thảm sát Volhynia, diễn ra từ năm 1943-1945, trong đó chính quyền Ba Lan cho biết, khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sát hại.

Quyết định của Tổng thống Ukraine về việc đặt tên một đơn vị quân đội theo tên "Những anh hùng của UPA" đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi ở Ba Lan. Để đáp trả, Tổng thống Ba lan Nawrocki đã quyết định thu hồi Huân chương Đại bàng trắng, huân chương cao quý nhất của nhà nước, mà ông Zelensky được nhận.

Căng thẳng liên quan đến các vụ việc đã tạm thời làm rạn nứt quan hệ giữa hai nước, bất chấp sự ủng hộ chính trị và quân sự mạnh mẽ của Ba Lan dành cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra từ năm 2022.