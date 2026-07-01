Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự 670 triệu USD cho Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, gói hỗ trợ bao gồm đạn dược, vũ khí, trang thiết bị quân sự và chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine nhằm giúp Kiev tiếp tục đối phó với các chiến dịch quân sự của Nga.

Binh sĩ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 148 Zhytomyr của quân đội Ukraine khai hỏa pháo tự hành CAESAR nhằm vào các vị trí của lực lượng Nga tại tiền tuyến ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 23/6/2026. Ảnh: Reuters

Khoảng 1,3 tỷ kroner Đan Mạch (khoảng 200 triệu USD) sẽ được phân bổ theo mô hình “Đan Mạch” - cơ chế cho phép các nước đối tác tài trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine để sản xuất vũ khí trong nước.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết thêm, một phần ngân sách sẽ được dành để mua bổ sung đạn pháo tầm xa - loại khí tài đang có nhu cầu rất lớn trên chiến trường Ukraine.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhận định tình hình chiến sự tại Ukraine đang xuất hiện những diễn biến mới, song điều đó không có nghĩa là các nước đồng minh có thể giảm mức độ hỗ trợ. “Ngược lại, chúng ta cần duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga nhằm củng cố vị thế đàm phán của Kiev”, ông Rasmussen nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cũng đã đến Kiev và hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky về khả năng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển UAV cũng như mở rộng hợp tác nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Đan Mạch đã viện trợ khoảng 76,8 tỷ kroner Đan Mạch (11,7 tỷ USD) cho Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm các máy bay chiến đấu F-16, pháo tự hành CAESAR cùng nhiều loại khí tài khác.