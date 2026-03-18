Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi quân đến Iran

Thứ Tư, 06:47, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/3, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố, Ba Lan đã loại trừ khả năng gửi quân đến Iran, đồng thời nhấn mạnh, cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia của nước này.

Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc các đồng minh NATO cần hỗ trợ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz, Thủ tướng Tusk cho biết, Ba Lan sẽ không triển khai các lực lượng quân đội đến Iran. Nước này có những nhiệm vụ khác trong khuôn khổ NATO mà các đồng minh, bao gồm cả Mỹ đều hiểu rõ. Toàn bộ nguồn lực hiện có của Ba Lan phải được ưu tiên phục vụ cho an ninh vùng Baltic, khu vực trọng tâm chiến lược lâu dài của Warsaw.

Thủ tướng Tusk lưu ý, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, Ba Lan cần tập trung nguồn lực để đối phó với những thách thức an ninh gần kề. Việc tham gia vào một cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ không chỉ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ba Lan mà còn đi ngược lại những cam kết của Warsaw với các đối tác NATO ở khu vực Bắc và Đông Âu.

ba lan tuyen bo se khong gui quan den iran hinh anh 1
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: PAP)

Ngoài Ba Lan, một số quốc gia Trung-Đông Âu khác cũng bày tỏ lo ngại khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tại eo biển Hormuz. Quyền Ngoại trưởng Bulgaria Nadezhda Neynski cho biết, nước này không có nguồn lực đủ mạnh để tham gia một chiến dịch ở khu vực Trung Đông. Ưu tiên của Bulgaria vẫn là khu vực phía Nam và Đông, nơi an ninh biên giới và phòng thủ khu vực là mối quan tâm cấp bách hơn.

Tuyên bố của Thủ tướng Tusk được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump mới đây đã kêu gọi các đồng minh châu Âu và châu Á cùng hành động để ngăn chặn Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo, bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ các đồng minh đối với lời kêu gọi can thiệp quốc tế của ông đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho tương lai của NATO.

Các nhà phân tích quốc tế đánh giá, áp lực từ Washington thực chất là nỗ lực lôi kéo các đồng minh châu Âu tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột mà Mỹ và Israel đã khởi xướng. Đây là lần đầu tiên Mỹ cố gắng lôi kéo NATO vào một cuộc xung đột với Iran và điều này có thể sẽ khiến liên minh quân sự đối mặt với nguy cơ chia rẽ sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo “Polexit” là một mối đe dọa

VOV.VN - Ngày 15/3, Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo, nguy cơ Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là “Polexit” đang trở thành một "mối đe dọa thực sự", đồng thời cáo buộc Tổng thống Nawrocki và các đảng đối lập cánh hữu đang dẫn dắt đất nước tiến gần hơn đến việc rời khỏi Khối.

VOV.VN - Ngày 15/3, Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo, nguy cơ Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là “Polexit” đang trở thành một "mối đe dọa thực sự", đồng thời cáo buộc Tổng thống Nawrocki và các đảng đối lập cánh hữu đang dẫn dắt đất nước tiến gần hơn đến việc rời khỏi Khối.

Ba Lan sẽ triển khai hệ thống chống UAV tiên tiến nhất châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này sẽ triển khai hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) tiên tiến nhất châu Âu, nhằm tăng cường bảo vệ biên giới phía đông trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Động thái được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh của Ba Lan.

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này sẽ triển khai hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) tiên tiến nhất châu Âu, nhằm tăng cường bảo vệ biên giới phía đông trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Động thái được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh của Ba Lan.

Ba Lan cảnh báo về tình trạng trục lợi khi giá nhiên liệu tăng vọt

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính phủ Ba Lan sẽ không cho phép các công ty hoạt động tại Ba Lan lợi dụng cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay để tăng giá nhiên liệu quá mức, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phản ứng mạnh mẽ trước những căng thẳng ở Trung Đông.

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính phủ Ba Lan sẽ không cho phép các công ty hoạt động tại Ba Lan lợi dụng cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay để tăng giá nhiên liệu quá mức, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phản ứng mạnh mẽ trước những căng thẳng ở Trung Đông.

