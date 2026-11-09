Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc “gián điệp Trung Quốc” trong vụ bê bối của CEO Nvidia

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố: “Chúng tôi từng phản hồi về vấn đề này trước đó. Cái gọi là luận điệu ‘gián điệp Trung Quốc’ hoàn toàn vô căn cứ, là sự tố cáo bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng nước này theo dõi ông Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân), CEO của Nvidia - công ty chip giá trị nhất thế giới.

Phát biểu của Bắc Kinh được đưa ra sau khi hội đồng quản trị Nvidia thông báo đã mở cuộc điều tra độc lập về thông tin ông Huang là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bác bỏ cáo buộc trên. Một tuyên bố tương tự đã được ông Quách Gia Côn đưa ra từ hôm 30/10.

Trước đó, ngày 8/11, ông Jensen Huang thừa nhận đã có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một người phụ nữ mà các quan chức Mỹ cho rằng đang làm việc cho tình báo Trung Quốc và tuyên bố “nhận hoàn toàn trách nhiệm”.

Tờ New York Times ngày 9/11 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, từ mùa Xuân năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ đạo soạn thảo một bản ghi nhớ mật, cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng CEO Nvidia Jensen Huang đang có mối quan hệ thân thiết với một “điệp viên Trung Quốc”.

Người phụ nữ được nhắm đến là Alice Huang (Hoàng Lạc), công dân Trung Quốc từng giữ vị trí điều hành cấp cao tại công ty Megaspeed có trụ sở ở Singapore. Công ty này là khách hàng mua các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia.