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Bắc Kinh chính thức triển khai quy định mới về quản lý drone

Thứ Hai, 11:32, 16/11/2026
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VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 15/11 đã chính thức triển khai quy định mới về quản lý máy bay không người lái (drone), bao gồm cấm bay, mua bán, vận chuyển và cả lưu giữ thiết bị cùng linh kiện cốt lõi trên toàn bộ địa bàn thành phố.

 

Theo quy định mới, toàn bộ khu vực hành chính Bắc Kinh được xác định là vùng trời kiểm soát đối với drone. Thành phố cấm các hoạt động bay drone, cấm sở hữu và lưu giữ drone cùng linh kiện cốt lõi, đồng thời cấm vận chuyển hoặc mang theo các thiết bị này vào địa bàn thành phố.

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Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc triển khai các quy định chặt chẽ hơn với việc cấm sở hữu thiết bị drone tại thành phố. (Ảnh: AP)

Quy định này cũng thiết lập nguyên tắc “cấm lưu giữ trên toàn địa bàn”. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân tại Bắc Kinh không được lập kho chứa drone hoặc điểm lưu giữ tạm thời.

Các cơ quan bảo đảm đặc biệt phải xây dựng chế độ quản lý an toàn, làm rõ trách nhiệm quản lý nhằm ngăn ngừa sự cố an ninh. Các hoạt động bay trong trường hợp bảo đảm đặc biệt phải thực hiện nghiêm theo quy định của quốc gia.

Theo phương án xử lý của chính quyền Bắc Kinh, chủ sở hữu có thể bán drone tại các điểm thu mua chỉ định trước ngày 31/10 và nhận trợ cấp của chính phủ tương đương 30% giá bán lại, tối đa 3.000 NDT. Từ ngày 1 đến 14/11, mức trợ cấp giảm xuống 15%, tối đa 1.500 NDT. Chủ sở hữu cũng có thể chọn phá bỏ drone và nhận trợ cấp 200 NDT, hoặc để chính quyền miễn phí gửi thiết bị ra khỏi Bắc Kinh.

Trước đó, Bắc Kinh đã ban hành quy định quản lý drone nghiêm ngặt từ ngày 27/3, với lý do an ninh không gian thấp của thủ đô đang đối mặt thách thức. Quy định này có hiệu lực từ 1/5 và khiến Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trên thực tế cấm cá nhân bay, mua bán và vận chuyển drone.

Chưa đầy nửa năm sau, Bắc Kinh tiếp tục sửa đổi quy định, mở rộng từ lệnh cấm bay sang lệnh cấm lưu giữ thiết bị.  Việc siết chặt quản lý diễn ra sau sự cố ngày 26/6, khi một máy bay nhỏ va vào tòa nhà CITIC tại khu vực trung tâm tài chính Bắc Kinh. Vụ việc khiến phi công thiệt mạng tại hiện trường và 13 người khác bị thương. Sự cố làm lộ rõ rủi ro an ninh mà các thiết bị bay cỡ nhỏ có thể gây ra đối với khu vực lõi của thủ đô Bắc Kinh.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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