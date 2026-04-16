Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về kiểm soát an toàn giao thông đối với xe máy và xe đạp điện do Công an tỉnh Quảng Đông tổ chức ngày 14/4.

Theo đó, sau các chiến dịch chỉnh đốn chuyên đề đối với xe máy và xe đạp điện, tình hình vi phạm và tai nạn liên quan đến hai loại phương tiện này trong quý I đã có chuyển biến tích cực. Cụ thể, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe máy và xe đạp điện đã giảm từ 62,7% xuống còn 50,8%. Trong khi tỷ lệ vi phạm cũng giảm từ 43% xuống 21%, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến.

Cảnh sát giao thông thành phố Thâm Quyến sử dụng drone để phát hiện và xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: eastday.com

Để tiếp tục kéo giảm tỷ lệ tai nạn, trong giai đoạn tới, công an tỉnh Quảng Đông sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đáng chú ý, bên cạnh các hình thức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trong đó drone và công nghệ nhận diện AI sẽ được sử dụng để tăng cường giám sát, xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở người trái phép.

Trước đó, truyền thông địa phương cũng cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC diễn ra vào cuối năm nay, thành phố Thâm Quyến đã áp dụng các quy định hạn chế xe đạp điện. Điển hình, khu vực phố đi bộ Hoa Cường Bắc, nơi từng tập trung khoảng 120.000 xe đạp điện, sẽ dần cấm đỗ xe.

Việc ứng dụng công nghệ cao trong xử lý vi phạm giao thông cho thấy nỗ lực của các địa phương Trung Quốc trong quản lý đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trước sự gia tăng nhanh chóng của xe máy và xe đạp điện.