中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

Thứ Năm, 11:07, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về kiểm soát an toàn giao thông đối với xe máy và xe đạp điện do Công an tỉnh Quảng Đông tổ chức ngày 14/4.

Theo đó, sau các chiến dịch chỉnh đốn chuyên đề đối với xe máy và xe đạp điện, tình hình vi phạm và tai nạn liên quan đến hai loại phương tiện này trong quý I đã có chuyển biến tích cực. Cụ thể, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe máy và xe đạp điện đã giảm từ 62,7% xuống còn 50,8%. Trong khi tỷ lệ vi phạm cũng giảm từ 43% xuống 21%, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến.

trung quoc dung drone va ai de xu ly vi pham xe may, xe dap dien hinh anh 1
Cảnh sát giao thông thành phố Thâm Quyến sử dụng drone để phát hiện và xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: eastday.com

Để tiếp tục kéo giảm tỷ lệ tai nạn, trong giai đoạn tới, công an tỉnh Quảng Đông sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đáng chú ý, bên cạnh các hình thức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trong đó drone và công nghệ nhận diện AI sẽ được sử dụng để tăng cường giám sát, xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở người trái phép.

Trước đó, truyền thông địa phương cũng cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC diễn ra vào cuối năm nay, thành phố Thâm Quyến đã áp dụng các quy định hạn chế xe đạp điện. Điển hình, khu vực phố đi bộ Hoa Cường Bắc, nơi từng tập trung khoảng 120.000 xe đạp điện, sẽ dần cấm đỗ xe.

Việc ứng dụng công nghệ cao trong xử lý vi phạm giao thông cho thấy nỗ lực của các địa phương Trung Quốc trong quản lý đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trước sự gia tăng nhanh chóng của xe máy và xe đạp điện.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ