Trung Quốc sở hữu hơn 300.000 drone nông nghiệp, dẫn đầu thế giới



Cũng theo dữ liệu của Trung Quốc, máy bay không người lái (drone) nông nghiệp đã trở thành công cụ quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ cây trồng ở nước này, hoạt động hiệu quả hơn gấp 20 lần so với lao động thủ công truyền thống, đồng thời giảm lượng nước tiêu thụ hơn 50% và lượng thuốc trừ sâu sử dụng từ 20%-40%.

Ông Vương Trật Lương, một nông dân 63 tuổi đang tham gia tập huấn cách sử dụng drone nông nghiệp tổ chức tại thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, mong muốn sẽ làm chủ được “kỹ thuật nông nghiệp mới” này thông qua việc thi lấy bằng điều khiển drone, từ đó giúp việc trồng trọt và chăm sóc lúa trở nên hiệu quả và chính xác hơn.

“Tôi trồng khoảng 400 mẫu lúa (khoảng 26,7 ha). Việc sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc trừ sâu vừa nhanh, vừa hiệu quả. Nếu thuê 2 nhân công làm việc này, chi phí vào khoảng 450 đến 460 nhân dân tệ. Trong khi đó, sử dụng drone chỉ tốn 280 nhân dân tệ, mỗi năm tiết kiệm được 100 nhân dân tệ mỗi mẫu”, ông Lương nói.

Ngoài phun thuốc trừ sâu, drone ngày càng được sử dụng rộng rãi trong tưới tiêu, bón phân và vận chuyển nông sản, giúp giảm chi phí nhân công.

Một công nhân đang vận hành drone nông nghiệp phun thuốc sâu cho các cánh đồng tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: VCG

Theo các chuyên gia Trung Quốc, drone nông nghiệp đã trở thành thiết bị công nghệ chủ đạo trong chăm sóc cây trồng ở nước này.

Ông Nhiếp Bằng Trình thuộc Viện Phát triển Nông thôn mới Đại học Chiết Giang cho biết: “Mức độ thông minh ngày càng cao của các loại drone đang thúc đẩy sự phát triển của một số ngành nghề mới như dịch vụ nông nghiệp chuyên nghiệp và nông dân chuyên nghiệp. Hiện tại, lĩnh vực này đang đối mặt với 2 trở ngại chính, đó là tình trạng thiếu hụt nhân lực vận hành drone có tay nghề và sự thiếu vắng các quy trình vận hành tiêu chuẩn cũng như các tiêu chí đánh giá chất lượng đồng bộ”.

Theo truyền thông Trung Quốc, những công nghệ như robot thu hoạch thông minh, hệ thống tưới tiêu tự động và robot làm cỏ bằng tia laser tích hợp AI cũng đang dần được đưa vào ứng dụng trong nông nghiệp ở nước này.

Được biết, trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ đóng góp của tiến bộ khoa học công nghệ vào nông nghiệp ở Trung Quốc đạt trên 64%; tỷ lệ cơ giới hóa toàn diện trong các khâu gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch đạt 76,7%. Trong đó, các loại cây lương thực chính hiện đã cơ bản được cơ giới hóa hoàn toàn.