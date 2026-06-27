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Bahrain tố Iran tập kích UAV

Thứ Bảy, 18:05, 27/06/2026
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VOV.VN - Bahrain ngày 27/6 cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Vụ việc Bahrain tố Iran tập kích UAV xảy ra ngay sau khi Tehran tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc không kích do Washington tiến hành trước đó.

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Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Iran và Mỹ có nguy cơ tiếp tục leo thang, bất chấp việc hai bên trước đó đã đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Trước đó, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm đáp trả vụ Iran bị cáo buộc sử dụng UAV tấn công một tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 25/6. Chuỗi hành động trả đũa giữa hai bên được cho là tiếp tục làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh.

Giới quan sát nhận định việc Iran lựa chọn Bahrain làm mục tiêu có thể không phải là ngẫu nhiên. Quốc đảo vùng Vịnh này từ lâu được xem là một trong những quốc gia có lập trường cứng rắn với Tehran. Bahrain cũng vừa đăng cai cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Hội nghị kết thúc bằng lời kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết "một số máy bay không người lái của Iran" đã nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời mô tả đây là "mối đe dọa đối với an ninh của người dân".

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công "một số địa điểm của quân đội Mỹ trong khu vực". Tuy nhiên, phía Iran không nêu rõ các mục tiêu hoặc quốc gia cụ thể bị nhắm đến trong tuyên bố trên.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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