中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bangkok (Thái Lan) cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm”

Thứ Năm, 17:35, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền thủ đô Bangkok sáng 30/4 phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan, đồng thời ban hành các khuyến cáo đối với người dân nhằm đảm bảo sức khỏe.

Theo chính quyền thành phố Bangkok (BMA), vào hôm nay (30/4), thủ đô Thái Lan lần đầu ghi nhận tình trạng nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm” trong mùa hè năm nay. Dù nhiệt độ ước tính dao động từ 35 - 38 độ C, song nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể đạt từ 52 độ C trở lên.

Theo giới chức Thái Lan, từ đầu tháng 4 đến nay, nhiệt độ cảm nhận thực tế tại thủ đô Bangkok thường xuyên dao động ở ngưỡng “nguy hiểm”, từ khoảng 42 - 51,9 độ C. Trước đó, giới chuyên gia cảnh báo nhiệt độ mùa hè năm 2026 có khả năng sẽ vượt mức ghi nhận năm 2024 - thời điểm nhiều kỷ lục nhiệt độ từng bị phá vỡ.  

bangkok thai lan canh bao nang nong o nguong cuc ky nguy hiem hinh anh 1
Một điểm giải nhiệt tại thủ đô Bangkok. Ảnh: The Nation

Trước tình hình trên, BMA khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Những người thuộc nhóm có nguy cơ cao như: trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, lao động ngoài trời và khách du lịch, được khuyến nghị đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân.

Nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với mùa hè khắc nghiệt, BMA đã thiết lập hơn 300 “điểm giải nhiệt” trên toàn thành phố, tập trung tại các khu vực trường học, trung tâm đào tạo nghề, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, thể thao và các văn phòng của chính quyền địa phương. Các điểm này được trang bị điều hòa, ghế ngồi rộng rãi kèm nước uống miễn phí để phục vụ người dân có nhu cầu tránh nóng.

PV/VOV-Bangkok
Tag: nắng nóng thái lan biến đổi khí hậu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ đô Ấn Độ đối mặt “khủng hoảng kép”- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt
Thủ đô Ấn Độ đối mặt “khủng hoảng kép”- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt

VOV.VN - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng, khi ô nhiễm không khí kéo dài cùng với đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của hàng triệu người dân.

Australia nắng nóng lan rộng, Hàn Quốc lạnh sâu dưới 0 độ C
Australia nắng nóng lan rộng, Hàn Quốc lạnh sâu dưới 0 độ C

VOV.VN - Nắng nóng nghiêm trọng tiếp tục lan rộng ra nhiều vùng tại Australia khiến cho một số đám cháy rừng lan rộng. Trong khi đó, Hàn Quốc rét đậm, lạnh tới âm 8 độ C.

Nắng nóng cực đoan, Nhật Bản cảnh báo tình trạng sốc nhiệt ở 28 tỉnh
Nắng nóng cực đoan, Nhật Bản cảnh báo tình trạng sốc nhiệt ở 28 tỉnh

VOV.VN - Ngày 31/8, nhiệt độ tăng cao tại nhiều nơi trên khắp đất nước Nhật Bản khi nước này trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Lúc 14h28 (giờ địa phương), nhiệt kế tại thành phố Nagoya, miền trung Nhật Bản, đã chạm mốc 40 độ C. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ