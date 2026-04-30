Bangkok (Thái Lan) cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm”

Theo chính quyền thành phố Bangkok (BMA), vào hôm nay (30/4), thủ đô Thái Lan lần đầu ghi nhận tình trạng nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm” trong mùa hè năm nay. Dù nhiệt độ ước tính dao động từ 35 - 38 độ C, song nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể đạt từ 52 độ C trở lên.

Theo giới chức Thái Lan, từ đầu tháng 4 đến nay, nhiệt độ cảm nhận thực tế tại thủ đô Bangkok thường xuyên dao động ở ngưỡng “nguy hiểm”, từ khoảng 42 - 51,9 độ C. Trước đó, giới chuyên gia cảnh báo nhiệt độ mùa hè năm 2026 có khả năng sẽ vượt mức ghi nhận năm 2024 - thời điểm nhiều kỷ lục nhiệt độ từng bị phá vỡ.

Một điểm giải nhiệt tại thủ đô Bangkok. Ảnh: The Nation

Trước tình hình trên, BMA khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Những người thuộc nhóm có nguy cơ cao như: trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, lao động ngoài trời và khách du lịch, được khuyến nghị đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân.

Nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với mùa hè khắc nghiệt, BMA đã thiết lập hơn 300 “điểm giải nhiệt” trên toàn thành phố, tập trung tại các khu vực trường học, trung tâm đào tạo nghề, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, thể thao và các văn phòng của chính quyền địa phương. Các điểm này được trang bị điều hòa, ghế ngồi rộng rãi kèm nước uống miễn phí để phục vụ người dân có nhu cầu tránh nóng.