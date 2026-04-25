New Delhi (Ấn Độ) triển khai loạt biện pháp ứng phó với nắng nóng

Theo dự báo, nhiệt độ tại New Delhi có thể tăng mạnh, thậm chí chạm ngưỡng 44°C trong những ngày nắng nóng cao điểm, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và các vấn đề sức khỏe liên quan.

Tại cuộc họp do Thủ hiến Rekha Gupta chủ trì, các sở, ngành được yêu cầu kiểm tra toàn diện mức độ sẵn sàng, đặc biệt là hệ thống y tế và các dịch vụ thiết yếu. Trọng tâm được đặt vào việc bảo đảm nguồn nước uống, duy trì hoạt động của các điểm làm mát công cộng và nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị các trường hợp bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

Chính quyền thành phố đồng thời nhấn mạnh vai trò của hệ thống cảnh báo sớm và công tác truyền thông. Các cơ quan chức năng được yêu cầu cập nhật kịp thời diễn biến thời tiết, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Trong lĩnh vực giáo dục và lao động, các đơn vị liên quan được khuyến nghị điều chỉnh lịch học và giờ làm việc nhằm giảm thiểu thời gian tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, nhất là đối với học sinh và người lao động ngoài trời. Các biện pháp hỗ trợ như cung cấp nước uống định kỳ, bố trí khu vực nghỉ mát và tăng cường theo dõi sức khỏe cũng được yêu cầu triển khai nghiêm túc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng tại Ấn Độ, khi các đợt nắng nóng có xu hướng đến sớm hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn. Trước thực tế đó, chính quyền thủ đô New Delhi không chỉ tập trung giảm thiểu tác động trước mắt mà còn hướng tới nâng cao năng lực ứng phó dài hạn, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường khả năng chống chịu của đô thị trước các rủi ro khí hậu.