  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
New Delhi (Ấn Độ) triển khai loạt biện pháp ứng phó với nắng nóng

Thứ Bảy, 12:43, 25/04/2026
VOV.VN - Hôm qua (24/4), chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã khẩn trương rà soát và kích hoạt hàng loạt biện pháp ứng phó nắng nóng sau khi Cục Khí tượng nước này phát cảnh báo về một đợt nắng nóng gay gắt mới tại khu vực thủ đô.

Theo dự báo, nhiệt độ tại New Delhi có thể tăng mạnh, thậm chí chạm ngưỡng 44°C trong những ngày nắng nóng cao điểm, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và các vấn đề sức khỏe liên quan.

Nắng nóng tại Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Tại cuộc họp do Thủ hiến Rekha Gupta chủ trì, các sở, ngành được yêu cầu kiểm tra toàn diện mức độ sẵn sàng, đặc biệt là hệ thống y tế và các dịch vụ thiết yếu. Trọng tâm được đặt vào việc bảo đảm nguồn nước uống, duy trì hoạt động của các điểm làm mát công cộng và nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị các trường hợp bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

Chính quyền thành phố đồng thời nhấn mạnh vai trò của hệ thống cảnh báo sớm và công tác truyền thông. Các cơ quan chức năng được yêu cầu cập nhật kịp thời diễn biến thời tiết, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Trong lĩnh vực giáo dục và lao động, các đơn vị liên quan được khuyến nghị điều chỉnh lịch học và giờ làm việc nhằm giảm thiểu thời gian tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, nhất là đối với học sinh và người lao động ngoài trời. Các biện pháp hỗ trợ như cung cấp nước uống định kỳ, bố trí khu vực nghỉ mát và tăng cường theo dõi sức khỏe cũng được yêu cầu triển khai nghiêm túc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng tại Ấn Độ, khi các đợt nắng nóng có xu hướng đến sớm hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn. Trước thực tế đó, chính quyền thủ đô New Delhi không chỉ tập trung giảm thiểu tác động trước mắt mà còn hướng tới nâng cao năng lực ứng phó dài hạn, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường khả năng chống chịu của đô thị trước các rủi ro khí hậu.

Giông lốc ảnh hưởng 55 tỉnh Thái Lan, nhiều vùng chịu thiệt hại

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Thái Lan hôm nay (25/4) phát cảnh báo 55 tỉnh của nước này tiếp tục đối mặt nguy cơ mưa giông, gió lốc và sấm sét, một số nơi có thể xuất hiện mưa đá. Diễn biến thời tiết cực đoan những ngày qua đã gây thiệt hại tại nhiều khu vực và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân Thái Lan. 

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Thời tiết Ấn Độ New Delhi đợt nắng nóng
Tin liên quan

Ấn Độ thúc đẩy tiền số nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp

VOV.VN - Ấn Độ đang đẩy mạnh triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (e-rupee) như một công cụ nhằm nâng cao hiệu quả chi trả trợ cấp, trong bối cảnh hệ thống phúc lợi trị giá khoảng 80 tỷ USD vẫn tồn tại nhiều bất cập.

Nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ khiến hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài tại Ấn Độ vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất 110 người và khiến hơn 40.000 người bị say nắng.

Hàng chục người thiệt mạng trong đợt nắng nóng đầu hè ở Ấn Độ

VOV.VN - Hôm qua (11/6), các quan chức y tế bang Odisha, miền Đông Ấn Độ cho biết, đã có ít nhất 41 người trên địa bàn bang thiệt mạng vì say nắng liên quan đến nắng nóng kể từ đầu mùa hè. Hàng chục trường hợp tử vong khác do say nắng vẫn đang được điều tra.

